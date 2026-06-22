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Вице-чемпион мира по футболу 2014 года возглавил "Лейпциг" - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
20:04 22.06.2026
Вице-чемпион мира по футболу 2014 года возглавил "Лейпциг"

Вице-чемпион мира по футболу Демичелис стал главным тренером "Лейпцига"

© Фото : Соцсети командыМартин Демичелис
Мартин Демичелис - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Соцсети команды
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мартин Демичелис назначен на пост главного тренера немецкого «Лейпцига».
  • Контракт Демичелиса с «Лейпцигом» рассчитан до 30 июня 2028 года, аргентинца взяли на замену Оле Вернеру.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бывший защитник сборной Аргентины по футболу Мартин Демичелис назначен на пост главного тренера немецкого "Лейпцига", сообщается на сайте клуба Бундеслиги.
Контракт Демичелиса рассчитан до 30 июня 2028 года. Аргентинец сменил Оле Вернера, об отставке которого было объявлено 17 июня.
В марте Демичелис возглавил испанскую "Мальорку" и не сумел уберечь ее от вылета в Сегунду. Его соглашение было рассчитано до 2028 года. Как сообщается на сайте испанского клуба, "Лейпциг" выплатил отступные за выкуп контракта аргентинца.
Демичелису 45 лет, ранее он также возглавлял вторую команду "Баварии", аргентинский "Ривер Плейт" и мексиканский "Монтеррей".
В качестве футболиста Демичелис завоевал серебряные медали со сборной Аргентины на чемпионате мира 2014 года, Кубке конфедераций 2005 года и Кубке Америки 2015 года. Всего на его счету 51 матч и два гола за сборную Аргентины. На клубном уровне он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Германии с "Баварией", а в составе "Манчестер Сити" становился чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка английской лиги.
Оле Вернер - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
"Лейпциг" уволил главного тренера
17 июня, 19:27
 
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