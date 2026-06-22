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Дегтярев о допуске спортсменов: будет несколько сюрпризов в ближайшее время - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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22:46 22.06.2026
Дегтярев о допуске спортсменов: будет несколько сюрпризов в ближайшее время

Дегтярев о допуске спортсменов: будет несколько сюрпризов в ближайшие две недели

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшие две недели будут приятные сюрпризы в вопросе допуска россиян к международным соревнованиям.
  • Он отметил, что обсуждается вопрос возвращения российских хоккеистов на международные турниры и возможное обращение в суд в случае отрицательного решения.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшие две недели будет несколько приятных сюрпризов в вопросе допуска россиян к международным соревнованиям.
За последнее время российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF), Международная федерация фехтования (FIE), Объединенный мир борьбы (UWW).
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"Будет несколько очень громких приятных сюрпризов в ближайшие две недели. Нужно следить за решениями советов и исполкомов крупных международных федераций. Могу сказать, что в повестке у нас тяжелая атлетика и лыжный спорт. С недавно избранным в лыжах Александром Оспельтом мы в коммуникации", - заявил Дегтярев в эфире "Матч ТВ".
Также министр спорта отметил, что обсуждает вопрос возвращения российских хоккеистов на международные турниры.
"Этот вопрос также будет обсуждаться. И он обсуждается под нашим давлением, потому что, прежде чем пойти в суд по процедуре, мы обратились в дисциплинарный совет, который отменил все дискриминирующие решения IIHF. Посмотрим, (каким будет решение). Если оно окажется отрицательным, мы уже точно пойдем в суд. Убежден, мы там выиграем, как выиграли в лыжных гонках перед Олимпиадой и Паралимпиадой", - подчеркнул Дегтярев.
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ФутболСпортМихаил ДегтяревРоссияОлимпийский комитет России (ОКР)Международная федерация фехтования (FIE)Международная федерация хоккея (IIHF)
 
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