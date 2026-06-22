Дегтярев о допуске спортсменов: будет несколько сюрпризов в ближайшее время

"Этот вопрос также будет обсуждаться. И он обсуждается под нашим давлением, потому что, прежде чем пойти в суд по процедуре, мы обратились в дисциплинарный совет, который отменил все дискриминирующие решения IIHF. Посмотрим, (каким будет решение). Если оно окажется отрицательным, мы уже точно пойдем в суд. Убежден, мы там выиграем, как выиграли в лыжных гонках перед Олимпиадой и Паралимпиадой", - подчеркнул Дегтярев.