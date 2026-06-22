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В Дагестане закрыли участок дороги из-за обвала - РИА Новости, 22.06.2026
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23:23 22.06.2026
В Дагестане закрыли участок дороги из-за обвала

В Дагестане закрыли участок дороги из-за обвала скальных пород

© РИА Новости / Николай ХижнякДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Дорожные знаки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участок автомобильной дороги регионального значения «Буйнакск — Гимры — Чирката» в Унцукульском районе Дагестана закрыт из-за скального обвала.
  • Проехать можно по автомобильной дороге «Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост» через село Ашильта.
МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Участок автомобильной дороги регионального значения закрыт в Унцукульском районе Дагестана из-за скального обвала, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора.
Унцукульском районе, на участке км 43 автомобильной дороги регионального значения "Буйнакск – Гимры – Чирката" произошел обвал скальных пород верхового откоса. Дорога на участке Временный поселок – Ахульго закрыта", – говорится в сообщении.
Проехать можно по автомобильной дороге "Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост" через село Ашильта.
В ведомстве отметили, что из-за непрекращающегося камнепада работы по расчистке дороги пришлось приостановить до наступления светлого времени суток. Открыть движение по временной схеме планируется не позднее вечера вторника.
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ПроисшествияУнцукульский районРеспублика Дагестан
 
 
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