В Дагестане закрыли участок дороги из-за обвала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участок автомобильной дороги регионального значения «Буйнакск — Гимры — Чирката» в Унцукульском районе Дагестана закрыт из-за скального обвала.
- Проехать можно по автомобильной дороге «Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост» через село Ашильта.
МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Участок автомобильной дороги регионального значения закрыт в Унцукульском районе Дагестана из-за скального обвала, сообщается в Telegram-канале Дагестанавтодора.
"В Унцукульском районе, на участке км 43 автомобильной дороги регионального значения "Буйнакск – Гимры – Чирката" произошел обвал скальных пород верхового откоса. Дорога на участке Временный поселок – Ахульго закрыта", – говорится в сообщении.
Проехать можно по автомобильной дороге "Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост" через село Ашильта.
В ведомстве отметили, что из-за непрекращающегося камнепада работы по расчистке дороги пришлось приостановить до наступления светлого времени суток. Открыть движение по временной схеме планируется не позднее вечера вторника.