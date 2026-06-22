В Дагестане закрыли участок дороги из-за обвала

Проехать можно по автомобильной дороге "Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост" через село Ашильта.

В ведомстве отметили, что из-за непрекращающегося камнепада работы по расчистке дороги пришлось приостановить до наступления светлого времени суток. Открыть движение по временной схеме планируется не позднее вечера вторника.