На некоторых улицах Воронежа ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пределах некоторых улиц Железнодорожного района Воронежа введен режим ЧС.
- Решение принято для оперативной ликвидации последствий атаки ВСУ.
ВОРОНЕЖ, 22 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в пределах некоторых улиц Железнодорожного района Воронежа после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района. Ликвидация последствий продолжается", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. По предварительным данным, пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.