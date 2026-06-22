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На некоторых улицах Воронежа ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 22.06.2026
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14:38 22.06.2026 (обновлено: 15:44 22.06.2026)
На некоторых улицах Воронежа ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ

Гусев: режим ЧС введен в пределах некоторых улиц Воронежа после атаки ВСУ

© РИА Новости / Никита Пауков | Перейти в медиабанкЖ/Д вокзал в Воронеже
Ж/Д вокзал в Воронеже - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Никита Пауков
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Ж/Д вокзал в Воронеже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пределах некоторых улиц Железнодорожного района Воронежа введен режим ЧС.
  • Решение принято для оперативной ликвидации последствий атаки ВСУ.
ВОРОНЕЖ, 22 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в пределах некоторых улиц Железнодорожного района Воронежа после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района. Ликвидация последствий продолжается", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. По предварительным данным, пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
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