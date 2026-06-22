Бывшая девушка Паши Техника обжаловала арест по делу о порнографии

Краткий пересказ от РИА ИИ Тина Романова (Кристина Лекси), бывшая девушка рэпера Паши Техника, обжаловала арест по делу о распространении порнографии.

Романовой вменяются незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета, по этому обвинению грозит от двух до шести лет лишения свободы.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бывшая девушка умершего рэпера Паши Техника Тина Романова (она же - Кристина Лекси) обжаловала арест по делу о распространении порнографии, следует из данных суда.

Романовой, как следует из судебных материалов, вменяются незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета (часть 3 статьи 242 УК РФ ). Суд арестовал ее 30 мая.

Как говорится в базе судебных дел, зарегистрирована апелляционная жалоба Романовой, дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее информацию об аресте Лекси подтвердила РИА Новости бывшая супруга Техника Ева Карицкая.

Официальным комментарием правоохранителей агентство пока не располагает. По этому обвинению грозит от двух до шести лет лишения свободы.