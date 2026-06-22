Иранский болельщик вспомнил, насколько удобней ЧМ был организован в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранский болельщик отметил, что чемпионат мира в России был лучше организован по сравнению с текущим турниром в США.
- В России болельщик мог комфортно передвигаться между городами благодаря системе Фан-ID, в то время как в США он столкнулся с высокими ценами и сложностями с транспортом.
- Иранский болельщик вспомнил, что в России люди чаще обращались к нему на фарси, чем на английском.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Иранский болельщик рассказал РИА Новости после очередного матча сборной в Лос-Анджелесе, что чемпионат мира, проходивший в России, был гораздо лучше организован.
"В России я посетил несколько городов. Все было удобно, понятно: транспорт, рестораны", - рассказал мужчина.
Он отметил, что в США сложности возникают на многих этапах, особенно с транспортом, который часто обходится в немалые суммы.
Мужчина сказал, что посетил несколько городов, и везде ему понравилось, в том числе в вопросах организации. В США сплошные сложности и высокие цены, добавил он.
"Еще мне запомнилось, что в России со мной чаще разговаривали на фарси, чем на английском", - сказал мужчина.
Иран в Лос-Анджелесе сыграл свой второй матч на чемпионате мира вничью с Бельгией 0:0, ранее ничейным счетом 2:2 окончилась игра с Новой Зеландией. 26 июня Иран сыграет с Египтом в Сиэтле.
На чемпионате мира 2018 года в России Иран попал в "группу смерти" с Португалией и Испанией и не смог пробиться в следующий тур.