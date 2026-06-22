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Иранский болельщик вспомнил, насколько удобней ЧМ был организован в России - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
03:50 22.06.2026
Иранский болельщик вспомнил, насколько удобней ЧМ был организован в России

Иранский болельщик заявил, что ЧМ в РФ был организован лучше, чем в США

© Соцсети УЕФАФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Соцсети УЕФА
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский болельщик отметил, что чемпионат мира в России был лучше организован по сравнению с текущим турниром в США.
  • В России болельщик мог комфортно передвигаться между городами благодаря системе Фан-ID, в то время как в США он столкнулся с высокими ценами и сложностями с транспортом.
  • Иранский болельщик вспомнил, что в России люди чаще обращались к нему на фарси, чем на английском.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Иранский болельщик рассказал РИА Новости после очередного матча сборной в Лос-Анджелесе, что чемпионат мира, проходивший в России, был гораздо лучше организован.
России я посетил несколько городов. Все было удобно, понятно: транспорт, рестораны", - рассказал мужчина.
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Он отметил, что в США сложности возникают на многих этапах, особенно с транспортом, который часто обходится в немалые суммы.
"Следующий матч Ирана в Сиэтле, как нам туда добраться, не на поезде же", - посетовал болельщик.
"В России все было проще: Фан-ID давал бесплатный проезд в городе и между городами. Мы садились на поезд в Москве до Саранска, ехали ночь, смотрели игру, садились вечером в поезд и следующую ночь проводили в нем. Это было очень комфортно, поезда - комфортабельны", - сказал болельщик.
Мужчина сказал, что посетил несколько городов, и везде ему понравилось, в том числе в вопросах организации. В США сплошные сложности и высокие цены, добавил он.
"Еще мне запомнилось, что в России со мной чаще разговаривали на фарси, чем на английском", - сказал мужчина.
Иран в Лос-Анджелесе сыграл свой второй матч на чемпионате мира вничью с Бельгией 0:0, ранее ничейным счетом 2:2 окончилась игра с Новой Зеландией. 26 июня Иран сыграет с Египтом в Сиэтле.
На чемпионате мира 2018 года в России Иран попал в "группу смерти" с Португалией и Испанией и не смог пробиться в следующий тур.
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