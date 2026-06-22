Краткий пересказ от РИА ИИ Иранский болельщик отметил, что чемпионат мира в России был лучше организован по сравнению с текущим турниром в США.

В России болельщик мог комфортно передвигаться между городами благодаря системе Фан-ID, в то время как в США он столкнулся с высокими ценами и сложностями с транспортом.

Иранский болельщик вспомнил, что в России люди чаще обращались к нему на фарси, чем на английском.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 22 июн - РИА Новости. Иранский болельщик рассказал РИА Новости после очередного матча сборной в Лос-Анджелесе, что чемпионат мира, проходивший в России, был гораздо лучше организован.

"В России я посетил несколько городов. Все было удобно, понятно: транспорт, рестораны", - рассказал мужчина.

Он отметил, что в США сложности возникают на многих этапах, особенно с транспортом, который часто обходится в немалые суммы.

"Следующий матч Ирана Сиэтле , как нам туда добраться, не на поезде же", - посетовал болельщик.

"В России все было проще: Фан-ID давал бесплатный проезд в городе и между городами. Мы садились на поезд в Москве до Саранска , ехали ночь, смотрели игру, садились вечером в поезд и следующую ночь проводили в нем. Это было очень комфортно, поезда - комфортабельны", - сказал болельщик.

Мужчина сказал, что посетил несколько городов, и везде ему понравилось, в том числе в вопросах организации. В США сплошные сложности и высокие цены, добавил он.

"Еще мне запомнилось, что в России со мной чаще разговаривали на фарси, чем на английском", - сказал мужчина.

Иран в Лос-Анджелесе сыграл свой второй матч на чемпионате мира вничью с Бельгией 0:0, ранее ничейным счетом 2:2 окончилась игра с Новой Зеландией . 26 июня Иран сыграет с Египтом в Сиэтле.