Бородюк отметил особые качества у сборных Франции и Марокко на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что сборные Марокко и Франции привлекают внимание на чемпионате мира за счет растущего уровня футбола и качественной игровой дисциплины.
- Сборная Марокко на групповом этапе сыграла вничью с бразильцами (1:1), обыграла шотландцев (1:0) и занимает второе место в группе C.
- Сборная Франции на данный момент провела один матч группового этапа против команды Сенегала (3:1).
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости, Анна Разуваева. Сборные Марокко и Франции привлекают внимание на чемпионате мира за счет растущего уровня футбола и качественной игровой дисциплины, заявил РИА Новости бывший тренер сборной России Александр Бородюк.
"Есть матчи очень хорошие, а есть проходящие. Это зависит от уровня соперников, потому что сначала было 24 команды, потом 32, сейчас уже 48. Спортивная составляющая сейчас немножко отходит. Но мне понравились прогрессирующая команда Марокко и французы за счет атлетичного, прагматичного футбола. В плане игровой дисциплины они сейчас хорошо выглядят", - сказал Бородюк.
"Очень много сильных команд: Испания, Англия, Нидерланды, Германия, Бразилия, Аргентина. Они будут прибавлять. Думаю, очень интересные матчи уже начнутся с плей-офф, вот там мы будем смотреть противостояние сильных команд", – добавил специалист.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.