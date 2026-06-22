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Бородюк отметил особые качества у сборных Франции и Марокко на ЧМ - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
19:53 22.06.2026 (обновлено: 19:57 22.06.2026)
Бородюк отметил особые качества у сборных Франции и Марокко на ЧМ

Бородюк: сборные Франции и Марокко привлекают внимание на ЧМ прагматизмом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлександр Бородюк
Александр Бородюк - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Александр Бородюк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что сборные Марокко и Франции привлекают внимание на чемпионате мира за счет растущего уровня футбола и качественной игровой дисциплины.
  • Сборная Марокко на групповом этапе сыграла вничью с бразильцами (1:1), обыграла шотландцев (1:0) и занимает второе место в группе C.
  • Сборная Франции на данный момент провела один матч группового этапа против команды Сенегала (3:1).
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости, Анна Разуваева. Сборные Марокко и Франции привлекают внимание на чемпионате мира за счет растущего уровня футбола и качественной игровой дисциплины, заявил РИА Новости бывший тренер сборной России Александр Бородюк.
Сборная Марокко на групповом этапе сыграла вничью с бразильцами (1:1), обыграла шотландцев (1:0) и занимает второе место в группе C. Сборная Франции на данный момент провела один матч группового этапа против команды Сенегала (3:1).
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"Есть матчи очень хорошие, а есть проходящие. Это зависит от уровня соперников, потому что сначала было 24 команды, потом 32, сейчас уже 48. Спортивная составляющая сейчас немножко отходит. Но мне понравились прогрессирующая команда Марокко и французы за счет атлетичного, прагматичного футбола. В плане игровой дисциплины они сейчас хорошо выглядят", - сказал Бородюк.
"Очень много сильных команд: Испания, Англия, Нидерланды, Германия, Бразилия, Аргентина. Они будут прибавлять. Думаю, очень интересные матчи уже начнутся с плей-офф, вот там мы будем смотреть противостояние сильных команд", – добавил специалист.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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