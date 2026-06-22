Бородюк отметил особые качества у сборных Франции и Марокко на ЧМ

"Есть матчи очень хорошие, а есть проходящие. Это зависит от уровня соперников, потому что сначала было 24 команды, потом 32, сейчас уже 48. Спортивная составляющая сейчас немножко отходит. Но мне понравились прогрессирующая команда Марокко и французы за счет атлетичного, прагматичного футбола. В плане игровой дисциплины они сейчас хорошо выглядят", - сказал Бородюк.