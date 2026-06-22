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Мероприятия ко Дню памяти и скорби проходят по всей России - РИА Новости, 22.06.2026
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13:02 22.06.2026 (обновлено: 13:58 22.06.2026)
Мероприятия ко Дню памяти и скорби проходят по всей России

Демидов: акции ко Дню памяти и скорби проходят по всей России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники акции "Сад памяти" зажигают свечи памяти в Зале Памяти и скорби в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
Участники акции Сад памяти зажигают свечи памяти в Зале Памяти и скорби в Музее Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники акции "Сад памяти" зажигают свечи памяти в Зале Памяти и скорби в Музее Победы на Поклонной горе в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты «Молодой Гвардии Единой России» проводят памятные акции ко Дню памяти и скорби по всей стране.
  • У Главного храма Вооруженных сил РФ молодогвардейцы создали огненную композицию из 5000 свечей и приняли участие в акции «Свеча памяти».
  • Памятные мероприятия также прошли в Санкт-Петербурге и других городах России, включая Донецк, Новосибирск, Пензу, Казань, Тулу, Хабаровск, Тюмень.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) по всей стране проводят памятные акции ко Дню памяти и скорби, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
"День памяти и скорби — это дата, которая объединяет всю страну в уважении к подвигу поколения победителей. Молодогвардейцы по всей России проводят памятные акции, зажигают свечи, возлагают цветы и организуют тематические мероприятия, чтобы сохранить историческую память о героях Великой Отечественной войны. Наш священный долг — хранить правду о Великой Отечественной войне, чтить подвиг героев и передавать эту память нашим детям и внукам", - цитируют Демидова в пресс-службе общественной организации.
Так, у Главного храма Вооруженных сил РФ молодогвардейцы создали огненную композицию журавлей и дат "1941-1945" из 5000 свечей, а также приняли участие в акции "Свеча памяти" и отслужили панихиду. В Санкт-Петербурге на набережной Невы выложили 1418 плиток с ключевыми датами и событиями военных лет и установили на них 1418 лампад — столько дней длилась Великая Отечественная война.
Памятные мероприятия также прошли в Донецке, Новосибирске, Пензе, Казани, Туле, Хабаровске, Тюмени и других городах России.
День памяти и скорби - 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
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