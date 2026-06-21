Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что западные страны ошибаются, рассчитывая нанести поражение России.

По словам Ушакова, западные страны уверены в своей правоте и активно отстаивают свои взгляды.

Ушаков подчеркнул, что российские войска постоянно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Западные страны ошибаются, рассчитывая нанести поражение России, им нужно внимательнее смотреть, что происходит на поле боя в зоне специальной военной операции, где российские войска постоянно продвигаются вперед, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Павлу Зарубину. "Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение, об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды", — сказал Ушаков автору ИС " Вести

По словам Ушакова, Западу нужно внимательно смотреть, что происходит на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.