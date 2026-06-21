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Время принимать решение: Запад дошел до роковой черты - РИА Новости, 21.06.2026
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08:00 21.06.2026 (обновлено: 08:01 21.06.2026)

Время принимать решение: Запад дошел до роковой черты

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Елена Караева
Елена Караева
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После теракта на Брянщине в отношении белорусских детей, после засылки сотен БПЛА на Москву выяснилось (внезапно!), что против украинских дронов у русских есть приемы. А вот против русских баллистических ракет у киевских приемов нет.
Вся милитаристская украинско-натовская ракетная баллистика, имеющаяся в наличии, — исключительно импортного извода, в немыслимом дефиците. И чаще американского, чем европейского производства. А украинских ракет — и даже в стадии разработок (внезапно-2!) не существует.
На это язвительно — и тем более унизительно, что вновь и на весь мир — указали украинцам из Штатов.
"Нью-Йорк Таймс", которую очень трудно, если в принципе возможно, заподозрить в симпатиях к нам, так про этот конфуз и написала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
"Пока не поздно". Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко ужаснули Запад
Вчера, 10:12
В реальном конфликте военный перевес и безоговорочная победа обеспечиваются ракетным арсеналом "баллистики" и работающей как часы ПВО, сказали "нью-йорк таймсы".
На непрерывных токовищах, от Эвиана через Рамштайн и так до Брюсселя, на этой неделе сей нехитрый факт старались скрыть толстым слоем медийного макияжа (как порой прыщавые недоросли замазывают дефекты кожи на лице толстым слоем тональника).
Там и так пытались превратить проигрываемую натовцами войну с нами в новый победоносный блицкриг.
Параллельно полыхали в стиле худших хроник на недоброй памяти кухне многонаселенной коммуналки истерики, кто "звонил в Кремль", зачем, когда и с какими целями. Начальника Евросовета, седовласого португальца Кошту брали за грудки и трясли, чтобы тот признался, что он — "агент Москвы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Смерть согласно бонусам: ВСУ торгуют с НАТО жизнями детей
18 июня, 08:00
Скандальное выяснение отношений в духе застарелого алкоголизма по принципу "ты меня уважаешь?!" и вероятность очень гипотетических переговоров нас и вот этих европейцев были проанализированы (и развенчаны) профессором Колумбийского университета Джеффри Саксом.
Сакс в стиле сетевого инфлюенсера, рассылая открытые письма и полемизируя с теми, кто ему отвечает, объясняет на пальцах, что Россия и Москва, Кремль, Горбачев, Ельцин и Путин на протяжении последних тридцати с лишним лет только и делали, что вели переговоры с Европой. С Западом. С НАТО.
И именно собеседники вначале СССР, а сегодня России только и делали, что лгали. И нарушали договоренности.
С момента воссоединения двух Германий, когда было сказано, обещано и публично подтверждено, что Североатлантический альянс и "дюйма не продвинется на восток".
С момента заявления на саммите все той же НАТО в Бухаресте о начале вступления Украины в альянс почти двадцать лет назад, когда Москва тут же ответила на возможность такой ассоциации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Такого нет даже у США: Россия ошеломила Киев неотразимым оружием возмездия
Вчера, 08:00
Кремль предупредил ясно, четко и недвусмысленно, устно, письменно, на пальцах и при помощи сурдоперевода (для тех, кто намеренно заткнул уши, прикинувшись глухой ветошью), что не стоит пересекать "красные линии".
Были десятки, если не сотни попыток объяснить, разъяснить, довести до ума и до сведения, что украинские гопаки с НАТО окончатся дурно для самого Киева. Кто-нибудь и где-нибудь это услышал? Нет. Потому что цель у натовских глобалистов была не воспринять наши озабоченности экзистенциальной угрозой нашей стране, а нанести нам упреждающий смертельный удар.
Под нанесение удара был выделен стратосферический бюджет: свыше полутриллиона долларов. И эта смета — не окончательная.
"Переговоры", чтобы затянуть время, чтобы профинансировать уничтожение нашей державы, чтобы убить как можно больше русских в период "затишья" / прекращения огня / мирного урегулирования, — мы туда уже плавали и знаем, чем это заканчивается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
С вещами на выход: Трамп подписал приговор киевской хунте
19 июня, 08:00
"Переговоры", чтобы затушевать фиаско — натовско-рамштайновское, полусотенной коалиции против нас — на ЛБС? Мы давно, последние 85 лет примерно в курсе, как это делается.
А вот переговоры с теми и так, кто и как будут учитывать все наши озабоченности и всю ситуацию на отвоеванной у киевских живодеров и натовских супостатов исконной русской земле, мы, конечно же, проведем.
Дискуссии — можете быть в этом железно уверены — состоятся обязательно. Непосредственно перед подписанием акта о безоговорочной капитуляции НАТО в этом конфликте.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Трамп призвал Европу заплатить за оружие, переданное Украине при Байдене
19 июня, 23:22
 
МоскваРоссияБрюссельНАТОЕвросоветКолумбийский университетАтака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииАналитика
 
 
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