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В Ночном забеге в Москве участвовали более 22 тысяч человек - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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14:27 21.06.2026
В Ночном забеге в Москве участвовали более 22 тысяч человек

Более 22 тысяч человек приняли участие в 13-м Ночном забеге по набережным Москвы

© Фото : Пресс-служба Бегового сообществаУчастники Ночного забега
Участники Ночного забега - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Пресс-служба Бегового сообщества
Участники Ночного забега. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 22 тысяч человек приняли участие в 13-м Ночном забеге по набережным Москвы.
  • Маршрут забега обновился: старт был недалеко от «Москва-Сити», а финиш — на территории Университетской площади МГУ имени Ломоносова.
  • Победители и призеры получили кубки, подарки от партнеров и денежное вознаграждение, призовой фонд забега превысил 400 тысяч рублей.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 22 тысяч человек приняли участие в 13-м Ночном забеге по набережным Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе бегового сообщества города.
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"В ночь с 20 на 21 июня в Москве 13-й раз прошел Ночной забег - единственный массовый старт столицы, который проходит после захода солнца. Более 22 тысяч участников пробежали десять километров по набережным Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году маршрут забега обновился: участники стартовали недалеко от делового центра "Москва-Сити" и преодолели десять километров по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, а также по улице Косыгина.
"Финиш был расположен на территории Университетской площади МГУ имени Ломоносова. Победителями забега стали пять мужчин и пять женщин, преодолевшие дистанцию быстрее других участников", - уточняется в сообщении.
Дополняется, что победители и призеры получили кубки, подарки от партнеров и денежное вознаграждение. Призовой фонд забега в этом году превысил 400 тысяч рублей. Всем финишерам были вручены памятные медали с символикой забега.
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