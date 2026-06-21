В Ночном забеге в Москве участвовали более 22 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 22 тысяч человек приняли участие в 13-м Ночном забеге по набережным Москвы.

Маршрут забега обновился: старт был недалеко от «Москва-Сити», а финиш — на территории Университетской площади МГУ имени Ломоносова.

Победители и призеры получили кубки, подарки от партнеров и денежное вознаграждение, призовой фонд забега превысил 400 тысяч рублей.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 22 тысяч человек приняли участие в 13-м Ночном забеге по набережным Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе бегового сообщества города.

« "В ночь с 20 на 21 июня в Москве 13-й раз прошел Ночной забег - единственный массовый старт столицы, который проходит после захода солнца. Более 22 тысяч участников пробежали десять километров по набережным Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году маршрут забега обновился: участники стартовали недалеко от делового центра "Москва-Сити" и преодолели десять километров по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, а также по улице Косыгина.

"Финиш был расположен на территории Университетской площади МГУ имени Ломоносова. Победителями забега стали пять мужчин и пять женщин, преодолевшие дистанцию быстрее других участников", - уточняется в сообщении.