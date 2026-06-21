Ямаль назвал свой дебютный гол на ЧМ воплощением мечты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ламин Ямаль забил первый мяч в ворота сборной Саудовской Аравии на 10-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
- Ямаль стал вторым футболистом не старше 18 лет, открывшим счет в матче чемпионата мира, после 17-летнего Пеле.
- Для Ямаля игра со сборной Саудовской Аравии стала первой на чемпионатах мира, которую он начал в стартовом составе.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Футболист сборной Испании Ламин Ямаль назвал воплощением мечты свой дебютный гол на чемпионате мира.
В воскресенье в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная Испании в американской Атланте разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 4:0. Ямаль забил первый мяч на 10-й минуте. Он стал вторым футболистом не старше 18 лет, открывшим счет в матче чемпионата мира, после 17-летнего бразильца Пеле, который сделал это в 1958 году. Для Ямаля игра со сборной Саудовской Аравии стала первой на чемпионатах мира, которую он начал в стартовом составе.
21 июня 2026 • начало в 19:00
Завершен
10’ • Ламин Ямаль
21’ • Микель Оярсабаль
24’ • Микель Оярсабаль
49’ • Хассан Аль-Тамбакти (А)
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"Я всегда мечтал попасть на чемпионат мира, и возможность забить в своем первом матче в стартовом составе - это просто мечта. Я смотрел прошлый чемпионат мира в школе, поэтому возможность забить здесь, когда моя мама и вся семья на трибунах, - это воплощение мечты", - цитирует Ямаля сайт Международной федерации футбола (ФИФА).