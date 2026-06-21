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Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч с Саудовской Аравией - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
17:45 21.06.2026
Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч с Саудовской Аравией

Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч ЧМ с Саудовской Аравией

© Соцсети футболистаЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Соцсети футболиста
Ламин Ямаль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ламин Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.
  • Матч группы H между Испанией и Саудовской Аравией пройдет в Атланте (США) и начнется в 19:00 мск.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль вошел в стартовый состав национальной команды на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы H пройдет в Атланте (США) в воскресенье и начнется в 19:00 мск.
Стартовый состав испанцев выглядит следующим образом: Унаи Симон (вратарь), Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Педри, Родри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль, Алекс Баэна.
За сборную Саудовской Аравии с первых минут сыграют Мухаммед Аль-Уваис (вратарь), Али Ладжами, Абдулелах Аль-Амри, Хасан Ат-Тамбакти, Сауд Абдулхамид, Мотеб Аль-Харби, Мусаб Аль-Джувайр, Абдулла Аль-Хаибари, Нассер Аль-Давсари, Фирас Аль-Бурайкан, Салим Аль-Давсари (капитан).
В первом матче на турнире сборная Испании сыграла вничью с командой Кабо-Верде (0:0). Ямаль тогда вышел на замену во втором тайме.
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ФутболСпортИспанияСаудовская АравияАтлантаМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Ламин ЯмальУнаи СимонНассер Аль-Давсари
 
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