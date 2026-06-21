Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч с Саудовской Аравией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ламин Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.
- Матч группы H между Испанией и Саудовской Аравией пройдет в Атланте (США) и начнется в 19:00 мск.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль вошел в стартовый состав национальной команды на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Стартовый состав испанцев выглядит следующим образом: Унаи Симон (вратарь), Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Педри, Родри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль, Алекс Баэна.
За сборную Саудовской Аравии с первых минут сыграют Мухаммед Аль-Уваис (вратарь), Али Ладжами, Абдулелах Аль-Амри, Хасан Ат-Тамбакти, Сауд Абдулхамид, Мотеб Аль-Харби, Мусаб Аль-Джувайр, Абдулла Аль-Хаибари, Нассер Аль-Давсари, Фирас Аль-Бурайкан, Салим Аль-Давсари (капитан).
В первом матче на турнире сборная Испании сыграла вничью с командой Кабо-Верде (0:0). Ямаль тогда вышел на замену во втором тайме.