В Минпросвещения рассказали, в каком формате пройдут выпускные в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ Формат выпускных вечеров в российских школах определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество.

При подготовке к выпускным вечерам регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Формат выпускных в российских школах определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество, главное учитывать все требования комплексной безопасности, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня.

"Определение конкретного формата проведения школьных выпускных находится в компетенции региональных органов власти, образовательных организаций и родительского сообщества. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности", - сказал Кравцов

Он добавил, что Минпросвещения РФ уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций, играющих значительную роль в объединении и сплочении коллектива обучающихся, и поддерживает практику проведения выпускных мероприятий.