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В Минпросвещения рассказали, в каком формате пройдут выпускные в школах - РИА Новости, 21.06.2026
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02:09 21.06.2026
В Минпросвещения рассказали, в каком формате пройдут выпускные в школах

Кравцов: форматы выпускных в школах определяют региональные органы власти

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники Всероссийского выпускного бала
Участники Всероссийского выпускного бала - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники Всероссийского выпускного бала. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Формат выпускных вечеров в российских школах определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество.
  • При подготовке к выпускным вечерам регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Формат выпускных в российских школах определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество, главное учитывать все требования комплексной безопасности, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня.
"Определение конкретного формата проведения школьных выпускных находится в компетенции региональных органов власти, образовательных организаций и родительского сообщества. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности", - сказал Кравцов.
Он добавил, что Минпросвещения РФ уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций, играющих значительную роль в объединении и сплочении коллектива обучающихся, и поддерживает практику проведения выпускных мероприятий.
"В адрес всех субъектов РФ были направлены рекомендации, согласно которым проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня", - заключил министр.
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