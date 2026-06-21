Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли около 500 военных и военную технику, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 500 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетное, Гавриловка, Чаплино, Ивановка, Диброва Днепропетровской области, Червоная Криница и Широкое Запорожской области.
"Противник потерял до 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - добавили в ведомстве.
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