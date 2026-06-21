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Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны принять законы о геноциде - РИА Новости, 21.06.2026
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18:26 21.06.2026 (обновлено: 18:29 21.06.2026)
Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны принять законы о геноциде

Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны принять признающие геноцид законы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин считает, что все страны, участвовавшие в Великой Отечественной войне, должны принять законы, признающие геноцид советского народа.
  • Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России уже признали злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения СССР в годы Великой Отечественной войны геноцидом.
  • Вячеслав Володин подчеркнул важность борьбы за сохранение памяти и увековечивания героев, отметив рост неонацизма.
БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Все страны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, должны принять законы, признающие геноцид советского народа, считает председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
Ранее депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (ПС СБР) признали геноцидом советского народа злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения СССР, совершенные в годы Великой Отечественной войны.
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"Наша с вами задача - чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память. Отберут память. А завтра отберут суверенитет", - сказал Володин в ходе семидесятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Бресте.
По его словам, надо бороться за сохранение памяти, увековечивать героев.
"Только в этом случае есть у страны будущее. Иначе можно страну потерять. Поэтому мы не случайно принимаем заявление, обращаемся к другим парламентам. Нам это важно еще и потому, что неонацизм поднимает голову", - добавил председатель Госдумы.
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