Володин призвал все участвовавшие в ВОВ страны принять законы о геноциде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин считает, что все страны, участвовавшие в Великой Отечественной войне, должны принять законы, признающие геноцид советского народа.
- Депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России уже признали злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения СССР в годы Великой Отечественной войны геноцидом.
- Вячеслав Володин подчеркнул важность борьбы за сохранение памяти и увековечивания героев, отметив рост неонацизма.
БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Все страны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, должны принять законы, признающие геноцид советского народа, считает председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
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"Наша с вами задача - чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но, как мы с вами видим, не все государства сегодня суверенные, защищают свою память. Отберут память. А завтра отберут суверенитет", - сказал Володин в ходе семидесятой сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Бресте.
По его словам, надо бороться за сохранение памяти, увековечивать героев.
"Только в этом случае есть у страны будущее. Иначе можно страну потерять. Поэтому мы не случайно принимаем заявление, обращаемся к другим парламентам. Нам это важно еще и потому, что неонацизм поднимает голову", - добавил председатель Госдумы.