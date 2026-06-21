"Выстрел в голову": в Киеве запаниковали после грубой выходки Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Владимир Зеленский нанес личное оскорбление президенту Польши Каролю Навроцкому, устроив фарс с отправкой ордена Белого орла по почте,
- По мнению Соскина, Зеленский превратил рядовой конфликт в сильнейший инструмент давления на Украину, и это станет большой проблемой для Киева.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский нанес личное оскорбление президенту Польши Каролю Навроцкому, устроив фарс с отправкой ордена Белого орла по почте, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Я просто не могу поверить, что Зеленский вместо того, чтобы извиниться, приходит на почту и кривляется на камеру с орденом этим. Это же просто как контрольный выстрел в голову, разом уничтожающий любую надежду на диалог с Польшей", — сказал он.
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"Договариваться уже поздно. Поляки нас просто бросят", — подытожил Соскин.
Вчера Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором можно заметить орден Белого орла, отправленный в Польшу посредством "Новой почты".
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*** и украинский посол в Варшаве Василий Бондар.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.