Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в одиночном разряде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серена Уильямс выступит на Уимблдоне 2026 года, получив wild card для выступления в одиночном разряде.
- Серена Уильямс вернулась на корт в июне после четырехлетнего перерыва и сыграла в паре с Викторией Мбоко на турнире категории WTA 500 в Лондоне.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира и 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема теннисистка Серена Уильямс выступит на Уимблдоне 2026 года, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Американка, которой в сентябре исполнится 45 лет, получила wild card для выступления в одиночном разряде.
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Уильямс является обладательницей тройного карьерного Большого шлема в одиночном разряде, Уимблдон она выигрывала семь раз (рекорд в Открытой эре). На счету американки одна золотая медаль Олимпийских игр в одиночном разряде и три - в парном. Помимо 23 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, Уильямс-младшая выиграла 14 мейджоров в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и два - в миксте.
Уимблдон, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.
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