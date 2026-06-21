Свищев прокомментировал угрозы бойкота международных турниров

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что никто из иностранных спортсменов не бойкотировал международные турниры, когда в них участвовали российские лыжники, и не будет этого делать в случае полноценного допуска.