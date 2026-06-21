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Свищев прокомментировал угрозы бойкота международных турниров - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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20:24 21.06.2026
Свищев прокомментировал угрозы бойкота международных турниров

Свищев: никто не будет бойкотировать турниры в случае допуска лыжников из РФ

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Дмитрий Свищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Свищев заявил, что иностранные спортсмены не бойкотировали международные турниры, когда в них участвовали российские лыжники.
  • Федерация баскетбола Украины потребовала от FIBA не допускать сборные России и Белоруссии на международные турниры и опубликовала заявление с угрозой бойкота, которое подписали представители еще девяти стран.
  • Свищев ответил, что часть российских спортсменов уже была допущена в нейтральном статусе, и соревнования никто не бойкотировал.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что никто из иностранных спортсменов не бойкотировал международные турниры, когда в них участвовали российские лыжники, и не будет этого делать в случае полноценного допуска.
Ранее стало известно, что Федерация баскетбола Украины потребовала от Международной федерации баскетбола (FIBA) не допускать сборные России и Белоруссии на международные турниры и опубликовала соответствующее заявление с угрозой бойкота, которое подписали представители еще девяти стран, помимо Украины: Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции.
"Часть наших спортсменов уже была допущена в нейтральном статусе, и никто соревнования не бойкотировал. Все видели, что на Олимпийских играх и на других международных турнирах все участвовали, никто не снимался. А кто не хочет выступать, пусть этого не делает", - ответил Свищев на вопрос, не опасается ли он угрозы бойкота со стороны части стран в лыжных видах спорта при восстановлении российских лыжников.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
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СпортДмитрий СвищевСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)FIBA
 
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