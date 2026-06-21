Игдисамов всем сердцем любит ЦСКА, считает Рейс

"Мне очень нравится Дмитрий Игоревич. Еще когда он присоединился к нам при Фабио (Челестини), я сразу нашел контакт с ним. Он давал мне советы на поле, учил меня русскому языку. Когда он стал главным тренером после ухода Челестини, я сразу понял, что это человек, который очень любит ЦСКА. Команда у него в самом сердце, в душе", - сказал Рейс журналистам.