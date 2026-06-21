Игдисамов всем сердцем любит ЦСКА, считает Рейс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрия Игдисамова назначили главным тренером ЦСКА и с ним подписан контракт на два года с опцией продления еще на два сезона.
- Матеус Рейс отметил, что Дмитрий Игдисамов любит ЦСКА и уделяет внимание игрокам, давая им советы и помогая им адаптироваться.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского ЦСКА Матеус Рейс заявил, что когда Дмитрия Игдисамова назначили главным тренером армейцев, он сразу понял, что этот специалист всем сердцем любит столичный клуб.
ЦСКА 1 июня объявил об утверждении Игдисамова в должности главного тренера. Контракт подписан на два года с опцией продления еще на два сезона. Он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Фабио Челестини 4 мая.
"Мне очень нравится Дмитрий Игоревич. Еще когда он присоединился к нам при Фабио (Челестини), я сразу нашел контакт с ним. Он давал мне советы на поле, учил меня русскому языку. Когда он стал главным тренером после ухода Челестини, я сразу понял, что это человек, который очень любит ЦСКА. Команда у него в самом сердце, в душе", - сказал Рейс журналистам.