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Фрэнсис Тиафо выиграл турнир в Халле - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Теннис
 
17:55 21.06.2026
Фрэнсис Тиафо выиграл турнир в Халле

Теннисист Тиафо победил Фрица и выиграл турнир категории ATP 500 в Халле

© пресс-служба US OpenАмериканский теннисист Фрэнсис Тиафо
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© пресс-служба US Open
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фрэнсис Тиафо обыграл Тейлора Фрица и выиграл травяной турнир категории ATP 500 в Халле (Германия).
  • Тиафо выиграл матч со счетом 6:4, 6:4, завоевав свой 11-й титул турниров ATP.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл соотечественника Тейлора Фрица и выиграл травяной турнир категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась победой Тиафо, занимающего 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), над пятым сеяным турнира Фрицем со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Halle Open
21 июня 2026 • начало в 16:40
Завершен
Тейлор Фриц
0 : 24:64:6
Фрэнсис Тиафо
Календарь Турнирная таблица История встреч
Тиафо 28 лет. Он выиграл свой 11-й титул турниров ATP.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Рублев вслед за Хачановым не смог выйти во второй круг турнира в Халле
16 июня, 16:17
 
ТеннисСпортГерманияФрэнсис ТиафоТейлор ФрицАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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