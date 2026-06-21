Фрэнсис Тиафо выиграл турнир в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фрэнсис Тиафо обыграл Тейлора Фрица и выиграл травяной турнир категории ATP 500 в Халле (Германия).
- Тиафо выиграл матч со счетом 6:4, 6:4, завоевав свой 11-й титул турниров ATP.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл соотечественника Тейлора Фрица и выиграл травяной турнир категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась победой Тиафо, занимающего 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), над пятым сеяным турнира Фрицем со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут.
Halle Open
21 июня 2026 • начало в 16:40
Завершен
Тиафо 28 лет. Он выиграл свой 11-й титул турниров ATP.