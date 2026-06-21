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Свищев рассказал, когда FIS определится с рассмотрением допуска россиян - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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16:37 21.06.2026 (обновлено: 16:50 21.06.2026)
Свищев рассказал, когда FIS определится с рассмотрением допуска россиян

Свищев: скоро станет понятно, рассмотрит ли FIS вопрос допуска спортсменов из РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Свищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Свищев заявил, что в понедельник или во вторник станет известна повестка июльского заседания совета FIS, на котором может быть поднят вопрос о восстановлении российских лыжников.
  • Александр Оспельт из Лихтенштейна избран новым президентом FIS.
  • Сейчас идет процесс распределения зон ответственности между членами совета FIS.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что в понедельник или во вторник станет известна повестка июльского заседания совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), в которую может быть включен вопрос о восстановлении российских лыжников.
Ранее представитель Лихтенштейна Александр Оспельт был избран новым президентом FIS на конгрессе в Белграде. Он сменил шведа Йохана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года.
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"В данный момент определяется, будет ли поднят российский вопрос, назовем его так. Пока они делят зоны ответственности. Вчера, к примеру, был назначен генеральный секретарь. Теперь вопрос в том, чтобы распределить ответственность между членами совета, понять, кто и за что отвечает. Думаю, завтра-послезавтра мы четко будем понимать повестку следующего совещания", - сказал Свищев.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
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СпортДмитрий СвищевСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
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