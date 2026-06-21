Свищев рассказал, когда FIS определится с рассмотрением допуска россиян

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что в понедельник или во вторник станет известна повестка июльского заседания совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), в которую может быть включен вопрос о восстановлении российских лыжников.