Краткий пересказ от РИА ИИ В опубликованном архивном документе ФСБ России рассказывается о зверских убийствах детей, в том числе грудничков, немецкими нацистами в Старобельске в годы Великой Отечественной войны.

Историк Олег Матвеев отметил, что в сборнике документов «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений» можно найти исторические параллели и аналогии с нынешним временем.

Среди опубликованных материалов — докладная записка о зверствах немецко-фашистских захватчиков в Старобельске, в которой сообщается о найденных ямах с трупами 270 жителей, включая 50 женщин и 9 детей.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Германские нацисты в годы Великой Отечественной войны зверски убивали в Старобельске Ворошиловградской области (ныне Луганская Народная Республика) детей, в том числе грудничков, об этом рассказывается в опубликованном архивном документе ФСБ России.

В пятницу в Москве прошла презентация сборника "Нацизм. Документальные свидетельства преступлений", созданного на основе документов Центрального архива ФСБ России и архивов территориальных органов безопасности.

"Этот сборник документов впечатляет своей актуальностью и современностью", - сказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

Каждый заинтересованный читатель найдет в сборнике множество исторических параллелей и аналогий с нынешним временем, добавил он.

Мелитополь, Волноваха, Часов Яр, Ясиноватая и "Прежде всего, стоит обратить внимание на упоминаемые в документах топонимы, связанные с преступлениями нацистских оккупантов. Среди них: Сталино ( Донецк ), Ворошиловград ( Луганск ), Мариуполь Артемовск , Бахмут, Константиновка Старобельск . Сегодня эти же топонимы звучат в сообщениях СМИ как места военных преступлений нынешних украинских националистов, в том числе и в отношении детей", - отметил Матвеев.

Счет детей, погибших с 2014 года на Донбассе в результате ударов ВСУ , идет на сотни, напомнил он.

Среди опубликованных материалов сборника – составленная в мае 1943 года докладная записка наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко на имя начальника 2-го Управления (контрразведка) Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР Петра Федотова "О зверствах немецко-фашистских захватчиков в Старобельске Ворошиловградской области". В этом документе сообщалось о найденных на территории старобельского аэродрома ямах с трупами убитых жителей Старобельска и окрестных сел.

"В ямах находилось 270 трупов, среди которых обнаружены трупы 50 женщин и 9 детей от 4 месяцев до 12 лет. Осмотром трупов установлено, что некоторые из них с отрезанными ушами, носами, с раздробленными черепами и вырезанными грудями", - процитировал документ Олег Матвеев.

Гитлеровцы полностью оккупировали Ворошиловградскую область в июле 1942 года, установив режим кровавого террора и насилия. 4 сентября 1943 года советские войска полностью освободили ее от захватчиков.

"Нацистскую практику жестоких убийств детей в наши дни продолжает киевский режим. Неслучайно, что те же самые географические названия, что упоминаются в сборнике, в том числе и Старобельск, сегодня фигурируют в расследованиях Следственного комитета Российской Федерации", - подчеркнул Матвеев.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.