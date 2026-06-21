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ФСБ опубликовала документы о зверствах нацистов в Старобельске - РИА Новости, 21.06.2026
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00:35 21.06.2026
ФСБ опубликовала документы о зверствах нацистов в Старобельске

ФСБ: нацисты зверски убивали в Старобельске детей, даже грудничков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В опубликованном архивном документе ФСБ России рассказывается о зверских убийствах детей, в том числе грудничков, немецкими нацистами в Старобельске в годы Великой Отечественной войны.
  • Историк Олег Матвеев отметил, что в сборнике документов «Нацизм. Документальные свидетельства преступлений» можно найти исторические параллели и аналогии с нынешним временем.
  • Среди опубликованных материалов — докладная записка о зверствах немецко-фашистских захватчиков в Старобельске, в которой сообщается о найденных ямах с трупами 270 жителей, включая 50 женщин и 9 детей.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Германские нацисты в годы Великой Отечественной войны зверски убивали в Старобельске Ворошиловградской области (ныне Луганская Народная Республика) детей, в том числе грудничков, об этом рассказывается в опубликованном архивном документе ФСБ России.
В пятницу в Москве прошла презентация сборника "Нацизм. Документальные свидетельства преступлений", созданного на основе документов Центрального архива ФСБ России и архивов территориальных органов безопасности.
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"Этот сборник документов впечатляет своей актуальностью и современностью", - сказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
Каждый заинтересованный читатель найдет в сборнике множество исторических параллелей и аналогий с нынешним временем, добавил он.
"Прежде всего, стоит обратить внимание на упоминаемые в документах топонимы, связанные с преступлениями нацистских оккупантов. Среди них: Сталино (Донецк), Ворошиловград (Луганск), Мариуполь, Мелитополь, Артемовск, Бахмут, Константиновка, Волноваха, Часов Яр, Ясиноватая и Старобельск. Сегодня эти же топонимы звучат в сообщениях СМИ как места военных преступлений нынешних украинских националистов, в том числе и в отношении детей", - отметил Матвеев.
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Счет детей, погибших с 2014 года на Донбассе в результате ударов ВСУ, идет на сотни, напомнил он.
Среди опубликованных материалов сборника – составленная в мае 1943 года докладная записка наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко на имя начальника 2-го Управления (контрразведка) Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР Петра Федотова "О зверствах немецко-фашистских захватчиков в Старобельске Ворошиловградской области". В этом документе сообщалось о найденных на территории старобельского аэродрома ямах с трупами убитых жителей Старобельска и окрестных сел.
"В ямах находилось 270 трупов, среди которых обнаружены трупы 50 женщин и 9 детей от 4 месяцев до 12 лет. Осмотром трупов установлено, что некоторые из них с отрезанными ушами, носами, с раздробленными черепами и вырезанными грудями", - процитировал документ Олег Матвеев.
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Гитлеровцы полностью оккупировали Ворошиловградскую область в июле 1942 года, установив режим кровавого террора и насилия. 4 сентября 1943 года советские войска полностью освободили ее от захватчиков.
"Нацистскую практику жестоких убийств детей в наши дни продолжает киевский режим. Неслучайно, что те же самые географические названия, что упоминаются в сборнике, в том числе и Старобельск, сегодня фигурируют в расследованиях Следственного комитета Российской Федерации", - подчеркнул Матвеев.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Президент России Владимир Путин на совещании 1 июня называл атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков. Президент подчеркнул, что киевская верхушка совершила их сознательно и, похоже, решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом.
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