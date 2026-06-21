Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дорожные указатели «Волгоград» временно меняют на «Сталинград» ко Дню памяти и скорби и другим памятным датам Великой Отечественной войны.
- Название «Сталинград» возвращается Волгограду девять раз в году, в том числе 22 июня.
ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград" временно меняют на "Сталинград" ко Дню памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Уже в воскресенье, 21 июня, некоторые дорожные знаки "Волгоград" на основных магистралях на въездах в город дорожные службы заменили на "Сталинград".
Название "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. В эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.