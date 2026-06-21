Дорожные указатели "Волгоград" заменят на "Сталинград"

ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград" временно меняют на "Сталинград" ко Дню памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.

Уже в воскресенье, 21 июня, некоторые дорожные знаки "Волгоград" на основных магистралях на въездах в город дорожные службы заменили на "Сталинград".