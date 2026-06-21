Рейтинг@Mail.ru
Дорожные указатели "Волгоград" заменят на "Сталинград" - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 21.06.2026 (обновлено: 17:47 21.06.2026)
Дорожные указатели "Волгоград" заменят на "Сталинград"

РИА Новости: знаки Волгоград временно меняют на Сталинград к Дню памяти и скорби

© РИА НовостиДорожный знак "Сталинград"
Дорожный знак Сталинград - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
Дорожный знак "Сталинград"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дорожные указатели «Волгоград» временно меняют на «Сталинград» ко Дню памяти и скорби и другим памятным датам Великой Отечественной войны.
  • Название «Сталинград» возвращается Волгограду девять раз в году, в том числе 22 июня.
ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград" временно меняют на "Сталинград" ко Дню памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Уже в воскресенье, 21 июня, некоторые дорожные знаки "Волгоград" на основных магистралях на въездах в город дорожные службы заменили на "Сталинград".
Название "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. В эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Здание администрации города Саратова - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Саратове дорогу на Волгоград переименовали в Сталинградское шоссе
6 марта, 17:40
 
ОбществоВолгоградСталинградДень памяти и скорби в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала