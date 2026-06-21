Вратарь сборной Кюрасао побил рекорд чемпионатов мира по сейвам за матч

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Кюрасао по футболу Элой Ром побил рекорд чемпионатов мира по количеству отраженных ударов за один матч, сообщает статистическая платформа Opta в соцсети Х.

Рому 37 лет, он представляет клуб "Майами" из второй по силе американской лиги. На его счету 72 матча за национальную команду, эта встреча стала для него 28-й без пропущенных мячей.