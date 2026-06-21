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Вратарь сборной Кюрасао побил рекорд чемпионатов мира по сейвам за матч - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
05:31 21.06.2026
Вратарь сборной Кюрасао побил рекорд чемпионатов мира по сейвам за матч

Вратарь сборной Кюрасао Ром побил рекорд чемпионатов мира по сейвам за матч

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер сборной Кюрасао по футболу Элой Ром побил рекорд чемпионатов мира по количеству отраженных ударов за один матч — он отразил 15 ударов.
  • Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора (0:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Кюрасао по футболу Элой Ром побил рекорд чемпионатов мира по количеству отраженных ударов за один матч, сообщает статистическая платформа Opta в соцсети Х.
В ночь на воскресенье дебютант чемпионатов мира сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора (0:0) в матче второго тура группового этапа турнира, которое проходит в США, Канаде и Мексике. Ром отразил 15 ударов, что стало рекордом чемпионатов мира без учета матчей с дополнительным временем. Голкипер был признан лучшим игроком встречи. С учетом дополнительного времени рекорд принадлежит американцу Тиму Ховарду (16 сейвов).
Рому 37 лет, он представляет клуб "Майами" из второй по силе американской лиги. На его счету 72 матча за национальную команду, эта встреча стала для него 28-й без пропущенных мячей.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
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