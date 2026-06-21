Ротенберг: сборная России сделает все возможное, чтобы выиграть Олимпиаду

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что в будущем сборная России по хоккею сделает все возможное, чтобы выиграть Олимпийские игры и заслужить внимание президента РФ Владимира Путина.