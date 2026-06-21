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Ротенберг: сборная России сделает все возможное, чтобы выиграть Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Хоккей
 
15:17 21.06.2026
Ротенберг: сборная России сделает все возможное, чтобы выиграть Олимпиаду

Ротенберг: в будущем сборная РФ сделает все, чтобы выиграть Олимпийские игры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоман Ротенберг
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Роман Ротенберг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею сделает все возможное, чтобы выиграть Олимпийские игры.
  • Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.
  • Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что в будущем сборная России по хоккею сделает все возможное, чтобы выиграть Олимпийские игры и заслужить внимание президента РФ Владимира Путина.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
"В 2018 году году Павел Дацюк в своей речи Владимиру Владимировичу сказал: "Вы - наш капитан, мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Олимпиаду". Мы это сделали, и мы этим гордимся. Чтобы встретиться с президентом - это нужно заслужить. Будем делать все возможное, чтобы выиграть Олимпиаду, и тогда мы сможем рассчитывать на то, что будет такое общение и внимание", - сказал Ротенберг.
Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах.
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ХоккейСпортРоман РотенбергВладимир ПутинЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)Павел Дацюк
 
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