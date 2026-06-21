Самсонова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в стартовом матче на травяном турнире категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
- В первом круге Самсонова обыграла Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:3, 7:5.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на травяном турнире категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В матче стартового круга Самсонова (35-я ракетка мира) обыграла Катерину Синякову из Чехии (34) со счетом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
Во втором круге соперницей Самсоновой станет украинка Элина Свитолина (8).