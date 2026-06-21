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Самсонова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Теннис
 
14:19 21.06.2026
Самсонова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Самсонова обыграла Синякову и вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

© Фото : InstagramЛюдмила Самсонова
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Instagram
Людмила Самсонова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в стартовом матче на травяном турнире категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
  • В первом круге Самсонова обыграла Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:3, 7:5.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на травяном турнире категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В матче стартового круга Самсонова (35-я ракетка мира) обыграла Катерину Синякову из Чехии (34) со счетом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
Во втором круге соперницей Самсоновой станет украинка Элина Свитолина (8).
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ТеннисСпортЧехияЛюдмила СамсоноваЭлина СвитолинаКатерина СиняковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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