ВС России ударили по хранилищу ГСМ, использовавшемуся ВСУ

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России нанесли удары беспилотниками "Герань-2" по хранилищу ГСМ в Днепропетровской области.

Зафиксировано разрушение нескольких объектов и объемное возгорание.

Утром Минобороны отчитывалось о поражении важных энергообъектов в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Всего поражены цели в 147 районах.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские подразделения поразили хранилище горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, использовавшееся украинскими боевиками для снабжения транспорта, сообщили в Российские подразделения поразили хранилище горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, использовавшееся украинскими боевиками для снабжения транспорта, сообщили в Министерстве обороны

"В районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами БПЛА-камикадзе "Герань-2" и "Герань-2 сикер" была нанесена серия высокоточных ударов", — рассказали там.

Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали разрушение нескольких объектов и объемное возгорание.

Сегодня утром российское военное ведомство публиковало кадры ударов и по важным энергетическим объектам в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины , а также в подконтрольной ВСУ части ДНР.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Всего же за сутки авиация и артиллерия при поддержке беспилотных войск поразили объекты в 147 районах. Удары пришлись по:

инфраструктуре военного аэродрома;

объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника;

складам горючего;

логистическим центрам;

мастерской по производству и сборке дронов дальнего действия;

местам их хранения;

пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.