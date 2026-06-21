ВС России ударили по хранилищу ГСМ, использовавшемуся ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удары беспилотниками "Герань-2" по хранилищу ГСМ в Днепропетровской области.
- Зафиксировано разрушение нескольких объектов и объемное возгорание.
- Утром Минобороны отчитывалось о поражении важных энергообъектов в Киевской, Сумской и Черниговской областях.
- Всего поражены цели в 147 районах.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские подразделения поразили хранилище горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, использовавшееся украинскими боевиками для снабжения транспорта, сообщили в Министерстве обороны.
"В районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области 20 июня расчетами БПЛА-камикадзе "Герань-2" и "Герань-2 сикер" была нанесена серия высокоточных ударов", — рассказали там.
Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали разрушение нескольких объектов и объемное возгорание.
Всего же за сутки авиация и артиллерия при поддержке беспилотных войск поразили объекты в 147 районах. Удары пришлись по:
- инфраструктуре военного аэродрома;
- объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника;
- складам горючего;
- логистическим центрам;
- мастерской по производству и сборке дронов дальнего действия;
- местам их хранения;
- пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
После террористической атаки ВСУ на общежитие колледжа в ЛНР в конце прошлого месяца в МИД России заявили, что армия в ответ будет последовательно наносить удары возмездия. Законными целями станут центры принятия решений и командные пункты, а также предприятия ВПК, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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22 июня 2022, 17:18