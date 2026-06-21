Свищев прокомментировал российский флаг на автобусе "Каролины"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российские игроки "Каролины Харрикейнз" вывесили флаг России на автобусе во время чемпионского парада команды после победы в Кубке Стэнли с целью отдать дань уважения хоккейным традициям страны.