Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские игроки «Каролины Харрикейнз» вывесили флаг России на автобусе во время чемпионского парада после победы в Кубке Стэнли.
- По словам Дмитрия Свищева, это было сделано в знак уважения к хоккейным традициям России и благодарности российским игрокам команды.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российские игроки "Каролины Харрикейнз" вывесили флаг России на автобусе во время чемпионского парада команды после победы в Кубке Стэнли с целью отдать дань уважения хоккейным традициям страны.
Ранее российские хоккеисты "Каролины" вывесили флаг страны на автобусе во время чемпионского парада, который состоялся в субботу.
"В "Каролине Харрикейнз" играют три российских игрока. Вполне вероятно, что без них не было бы этой победы. Поэтому флаг России - это дань уважения нашей стране, нашим славным традициям хоккея и благодарность трем нашим парням, которые представляют Россию и "Каролину". Вот так и должно быть", - сказал Свищев.
В ночь на 15 июня "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли (3:0) и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.