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Свищев прокомментировал российский флаг на автобусе "Каролины" - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Хоккей
 
15:15 21.06.2026
Свищев прокомментировал российский флаг на автобусе "Каролины"

Свищев о флаге России на автобусе "Каролины": так и должно быть

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Свищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские игроки «Каролины Харрикейнз» вывесили флаг России на автобусе во время чемпионского парада после победы в Кубке Стэнли.
  • По словам Дмитрия Свищева, это было сделано в знак уважения к хоккейным традициям России и благодарности российским игрокам команды.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что российские игроки "Каролины Харрикейнз" вывесили флаг России на автобусе во время чемпионского парада команды после победы в Кубке Стэнли с целью отдать дань уважения хоккейным традициям страны.
Ранее российские хоккеисты "Каролины" вывесили флаг страны на автобусе во время чемпионского парада, который состоялся в субботу.
"В "Каролине Харрикейнз" играют три российских игрока. Вполне вероятно, что без них не было бы этой победы. Поэтому флаг России - это дань уважения нашей стране, нашим славным традициям хоккея и благодарность трем нашим парням, которые представляют Россию и "Каролину". Вот так и должно быть", - сказал Свищев.
В ночь на 15 июня "Каролина" победила "Вегас Голден Найтс" в шестом матче финала Кубка Стэнли (3:0) и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.
Чемпионский парад Каролины Харрикейнз - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Хоккеисты "Каролины" вывесили на чемпионском параде российский флаг
20 июня, 19:12
 
ХоккейСпортРоссияДмитрий СвищевПетр КочетковКубок Стэнли
 
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