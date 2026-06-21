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Россия ждет не выполнения пониманий Анкориджа, а победы, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.06.2026
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12:25 21.06.2026 (обновлено: 15:54 21.06.2026)
Россия ждет не выполнения пониманий Анкориджа, а победы, заявил Ушаков

Ушаков: РФ ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы в конфликте

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации своих собственных целей в украинском конфликте, а не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже.
  • Юрий Ушаков подчеркнул, что заявления и обещания Москвы основываются на ее принципиальной позиции в конфликте на Украине.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже по украинскому конфликту, а победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он добавил, что заявления Москвы и данные ранее обещания, в том числе в ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, основывались и продолжают основываться на ее принципиальной позиции в конфликте на Украине. Ушаков подчеркнул, что сегодня договоренностей придерживается лишь одна из сторон.
Путин ранее заявил, что решение конфликта на Украине должно лежать в рамках договоренностей, о которых он говорил с Трампом в Анкоридже, отметив, что Киев об этом знает.
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