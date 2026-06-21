Вратарь сборной Кюрасао заявил, что ему должны поставить памятник на родине

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Кюрасао по футболу Элой Ром заявил, что ему должны установить памятник на родине после матча группового этапа чемпионата мира с командой Эквадора.

Рому 37 лет, он представляет клуб "Майами" из второй по силе американской лиги. На его счету 72 матча за национальную команду, эта встреча стала для него 28-й без пропущенных мячей.