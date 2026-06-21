Рейтинг@Mail.ru
Вратарь сборной Кюрасао заявил, что ему должны поставить памятник на родине - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:26 21.06.2026
Вратарь сборной Кюрасао заявил, что ему должны поставить памятник на родине

Установивший рекорд ЧМ вратарь сборной Кюрасао: мне должны установить памятник

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора со счетом 0:0.
  • Вратарь сборной Кюрасао Ром отразил 15 ударов, установив рекорд чемпионатов мира без учета матчей с дополнительным временем.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Кюрасао по футболу Элой Ром заявил, что ему должны установить памятник на родине после матча группового этапа чемпионата мира с командой Эквадора.
В ночь на воскресенье дебютант чемпионатов мира сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора (0:0). Ром отразил 15 ударов, что стало рекордом чемпионатов мира без учета матчей с дополнительным временем. С учетом дополнительного времени рекорд принадлежит американцу Тиму Ховарду (16 сейвов).
"Немного разочарован, что не побил рекорд Ховарда. Конечно, я видел ту встречу, кажется, против сборной Бельгии. Думаю, Ховард вспотел, пока смотрел дома этот матч. Для меня как вратаря это почти что идеальный матч. Я также горд за команду, ведь мы это сделали все вместе. Я совершал сейвы, но мы бились как команда. Как и игроки, вышедшие на замену. Но да, думаю, мне должны установить памятник на Кюрасао", - сказал Ром после матча в разговоре со СМИ, видеозапись которого опубликована на странице Match of the Day в соцсети X.
Рому 37 лет, он представляет клуб "Майами" из второй по силе американской лиги. На его счету 72 матча за национальную команду, эта встреча стала для него 28-й без пропущенных мячей.
Фото памятника, который будет установлен в память о бывшем футболисте команды Диогу Жоте и его брате Андре Силве - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Ливерпуль" установил памятник Жоте
11 мая, 12:40
 
ФутболСпортКюрасаоЭквадорБельгияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Тунис
    Япония
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Кюрасао
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Саудовская Аравия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Кабо-Верде
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Египет
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала