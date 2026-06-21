В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже из квартиры Разина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемого в краже имущества из квартиры Андрея Разина задержали в Екатеринбурге.
- В отношении 22-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о краже.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Подозреваемого в краже имущества из квартиры Андрея Разина, главного тренера магнитогорского хоккейного клуба "Металлург", задержали в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
"По заявлению о хищении ценностей сотрудниками екатеринбургской полиции задержан местный житель, обучающийся в одном из учебных заведений города. Похищенное изъято. Молодой человек задержан", – сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать ограбление квартиры Разина.
В полиции уточнили, что в отношении 22-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о краже.
Разин возглавляет "Металлург" с 2023 года, под его руководством в 2024 году магнитогорская команда завоевала Кубок Гагарина.