Путин наградил орденом академика Евгения Седова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" академика Российской академии наук Евгения Седова.
- Евгений Седов награжден за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" академика Российской академии наук, легендарного селекционера Евгения Седова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За доблестный труд" Седова Евгения Николаевича", - говорится в тексте документа.
Седов - советский и российский ученый в области селекции плодовых и ягодных культур. Академику РАН в феврале исполнилось 96 лет.
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