Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом академика Евгения Седова - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:40 21.06.2026 (обновлено: 10:42 21.06.2026)
Путин наградил орденом академика Евгения Седова

Путин наградил академика Седова орденом "За доблестный труд"

© Фото : Орловский областной Совет народных депутатовДоктор сельскохозяйственных наук, академик Российской академии сельскохозяйственных наук Евгений Седов
Доктор сельскохозяйственных наук, академик Российской академии сельскохозяйственных наук Евгений Седов - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Орловский областной Совет народных депутатов
Доктор сельскохозяйственных наук, академик Российской академии сельскохозяйственных наук Евгений Седов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" академика Российской академии наук Евгения Седова.
  • Евгений Седов награжден за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" академика Российской академии наук, легендарного селекционера Евгения Седова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"За заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За доблестный труд" Седова Евгения Николаевича", - говорится в тексте документа.
Седов - советский и российский ученый в области селекции плодовых и ягодных культур. Академику РАН в феврале исполнилось 96 лет.
Виталий Наумкин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Путин наградил востоковеда Наумкина орденом
17 ноября 2025, 15:31
 
НаукаРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала