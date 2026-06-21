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Пушков высказался об обвинениях Украины в неонацизме со стороны России - РИА Новости, 21.06.2026
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01:44 21.06.2026 (обновлено: 01:45 21.06.2026)
Пушков высказался об обвинениях Украины в неонацизме со стороны России

Пушков: обвинения Киевом России в неонацизме приобретают новую доказательность

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а доводы - новых сторонников, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В пятницу президент Польши сообщил, что за героизацию членов УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ) лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
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"Украина громко заявила о своей приверженности героизации укронацистов, сотрудничавших с Гитлером, уже не только внутри страны, но и на мировой арене. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а наши доводы - новых сторонников", - написал Пушков в Telegram-канале.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
Боевое крыло ОУН* - "Украинская повстанческая армия*" (УПА*, запрещена в России как экстремистская) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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В миреРоссияУкраинаПольшаАлексей ПушковВладимир ЗеленскийАндрей МельникСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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