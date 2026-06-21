МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а доводы - новых сторонников, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Боевое крыло ОУН* - "Украинская повстанческая армия*" (УПА*, запрещена в России как экстремистская) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.