В Польше сделали резкое заявление о "войне" с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что Карол Навроцкий и Владимир Зеленский несут ответственность за ухудшение отношений между странами.
- Коморовский отметил, что между лидерами разразилась «война за медали».
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Польши Карол Навроцкий и Владимир Зеленский упорно работали над тем, чтобы навредить отношениям между странами и выявить исторические проблемы, заявил бывший глава республики Бронислав Коморовский.
"Они несут ответственность за то, что происходит сегодня. Ясно, что разразилась, так сказать, война за медали", — приводит его слова Polsat News.
Экс-президент задался вопросом, к чему привел этот скандал, и удалось ли достичь чего-либо.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*** и украинский посол в Варшаве Василий Бондар.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.