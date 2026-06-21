В Польше сделали резкое заявление о "войне" с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что Карол Навроцкий и Владимир Зеленский несут ответственность за ухудшение отношений между странами.

Коморовский отметил, что между лидерами разразилась «война за медали».

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Польши Карол Навроцкий и Владимир Зеленский упорно работали над тем, чтобы навредить отношениям между странами и выявить исторические проблемы, заявил бывший глава республики Бронислав Коморовский.

"Они несут ответственность за то, что происходит сегодня. Ясно, что разразилась, так сказать, война за медали", — приводит его слова Polsat News

Экс-президент задался вопросом, к чему привел этот скандал, и удалось ли достичь чего-либо.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области . Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ . После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда

* Запрещенная в России экстремистская организация.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.