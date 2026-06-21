"Пусть вернут оружие": в Польше ответили на выходку Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина вместо орденов должна вернуть Варшаве военную технику и все оружие, поставленное в рамках поддержки Киева.
- Миллер подчеркнул, что Зеленский вместо возмущения тем, что орденом Белого Орла награждали в свое время российскую императрицу Екатерину II и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, мог просто отказаться от него.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украина вместо орденов должна вернуть Варшаве военную технику и все оружие, поставленное в рамках поддержки Киева, заявил экс-премьер министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News.
"Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?" — сказал он, комментируя массовые демарши украинских политиков в отношении Польши.
Как заметил Миллер, Зеленский вместо возмущения тем, что орденом Белого Орла награждали в свое время российскую императрицу Екатерину II и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, мог просто отказаться от него.
"Ему следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив", — подчеркнул экс-премьер.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*** и украинский посол в Варшаве Василий Бондар.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.