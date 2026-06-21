В Петербурге при пожаре погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар.
- В результате пожара погиб мужчина.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУМЧС.
"Двадцать первого июня в 05:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Гладкова... В результате пожара погиб мужчина", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что к ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
На востоке Москвы потушили сильный пожар
17 мая, 16:11