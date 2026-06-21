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В Петербурге при пожаре погиб мужчина - РИА Новости, 21.06.2026
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08:06 21.06.2026
В Петербурге при пожаре погиб мужчина

В Петербурге при пожаре в Кировском районе погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар.
  • В результате пожара погиб мужчина.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУМЧС.
"Двадцать первого июня в 05:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Гладкова... В результате пожара погиб мужчина", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что к ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава.
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