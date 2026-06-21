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Акция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала войны прошла в Перми - РИА Новости, 21.06.2026
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23:23 21.06.2026 (обновлено: 23:28 21.06.2026)
Акция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала войны прошла в Перми

РИА Новости: пермяки зажгли тысячи свечей к 85-й годовщине начала ВОВ

© РИА НовостиАкция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала войны прошла в Перми
Акция Свеча памяти к 85-й годовщине начала войны прошла в Перми - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
Акция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала войны прошла в Перми
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На набережной в Перми прошла акция «Свеча памяти», посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
  • Участники акции выложили из нескольких тысяч свечей «Огненную картину войны» и зажгли огромную надпись «Пермь помнит».
ПЕРМЬ, 21 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти" к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны прошла на набережной в Перми, передает корреспондент РИА Новости.
Акция состоялась в Перми в воскресенье вечером. Большое количество жителей собралось на городской набережной. Люди выложили на площади грандиозную "Огненную картину войны" из нескольких тысяч свечей и зажгли их, отдавая таким образом дань уважения героям фронта и тыла.
Кроме того, актеры показали зрителям спектакль, посвященный вкладу Пермского края в победу в Великой Отечественной войне. Кульминацией вечера стало зажжение огромной надписи "Пермь помнит".
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны в 1941 году.
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ПермьПермский крайРоссияОбществоДень памяти и скорбиВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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