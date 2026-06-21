В Гознаке рассказали, нужно ли в России отказываться от бумажных паспортов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Гознака Аркадий Трачук считает, что в настоящее время нет однозначной необходимости отказываться от бумажных паспортов в России.
- По его мнению, бумажный паспорт выполняет роль первичного документа, но ряд функций уже реализуется в онлайн-инфраструктуре.
- Трачук полагает, что наличие более продвинутого документа было бы полезным, так как он мог бы включать информацию, необходимую для перехода в электронный канал коммуникации.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Однозначной необходимости отказываться от бумажных паспортов в России нет, такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
На вопрос, могут ли в перспективе ID-карты заменить бумажные паспорта, он ответил: "Если бы вы мне задали его лет 10 назад, я бы сказал, что в этом есть насущная необходимость и это надо делать. Сегодня совокупность IT-сервисов такова, что однозначной необходимости нет".
"С одной стороны, необходим первичный документ, и эту роль выполняет бумажный паспорт. С другой стороны, сегодня целый ряд функций выполняются уже в разного рода онлайн-инфраструктуре", - добавил Трачук.
По мнению топ-менеджера, наличие более продвинутого документа "было бы скорее полезным". Такой документ, по его словам, включал бы информацию, необходимую для перехода в электронный канал коммуникации, а не только визуальную информацию.