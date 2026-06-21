В Гознаке рассказали, нужно ли в России отказываться от бумажных паспортов

На вопрос, могут ли в перспективе ID-карты заменить бумажные паспорта, он ответил: "Если бы вы мне задали его лет 10 назад, я бы сказал, что в этом есть насущная необходимость и это надо делать. Сегодня совокупность IT-сервисов такова, что однозначной необходимости нет".