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Мусаев заявил, что очень соскучился по футболу - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
16:32 21.06.2026
Мусаев заявил, что очень соскучился по футболу

Мусаев заявил, что у него есть ощущение, будто отпуск длился дольше обычного

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТамерлан Мусаев
Тамерлан Мусаев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Тамерлан Мусаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев сообщил, что соскучился по футболу и чувствует себя готовым к работе.
  • Футболисты ЦСКА проходят медосмотр в «Лужниках» перед тренировочным сбором в Новогорске.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил РИА Новости, что у него есть ощущение, будто отпуск длился дольше обычного, потому что он очень соскучился по футболу.
Футболисты ЦСКА в выходные проходят медосмотр в "Лужниках" перед стартом первого после отпуска тренировочного сбора, который начнется в понедельник в Новогорске.
"Все прекрасно. Очень соскучился по команде, по футболу. Такое ощущение даже, что отпуск длился дольше обычного. Отдохнул, полностью готов к работе, нахожусь в отличном состоянии", - сказал Мусаев.
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