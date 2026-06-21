Мусаев заявил, что очень соскучился по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев сообщил, что соскучился по футболу и чувствует себя готовым к работе.
- Футболисты ЦСКА проходят медосмотр в «Лужниках» перед тренировочным сбором в Новогорске.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил РИА Новости, что у него есть ощущение, будто отпуск длился дольше обычного, потому что он очень соскучился по футболу.
Футболисты ЦСКА в выходные проходят медосмотр в "Лужниках" перед стартом первого после отпуска тренировочного сбора, который начнется в понедельник в Новогорске.
"Все прекрасно. Очень соскучился по команде, по футболу. Такое ощущение даже, что отпуск длился дольше обычного. Отдохнул, полностью готов к работе, нахожусь в отличном состоянии", - сказал Мусаев.