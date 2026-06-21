Россияне назвали места для идеального отпуска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самым популярным местом отдыха в сегменте внутреннего туризма остаются Сочи и Адлер (9 % голосов).
- Среди заграничных направлений для отпуска лидирует Турция (11 % голосов), второе место — у Италии (10 %), замыкает топ-3 Таиланд (7 %).
- 40 % участников опроса больше любят отдыхать в России, 31 % отдают предпочтение зарубежным поездкам, а 29 % не могут определиться.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самые популярные среди россиян направления для идеального отпуска в родной стране — Сочи и Адлер, а за рубежом — Турция, Италия и Таиланд, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
Другие предпочитаемые направления для отпуска в России — Крым (8%), другие курорты Краснодарского края (7%), горный Алтай и Санкт-Петербург (по 5%) и Байкал (4%).
Среди всех участников опроса 40% больше любят отдыхать в России, 31% отдают предпочтение зарубежным поездкам, а 29% не могут определиться.
Мужчины предпочитают внутренний туризм (43% против 37% среди женщин), а женщины — зарубежный (32% против 30% среди мужчин).
Респонденты младше 35 лет чаще тех, кто старше, любят проводить отпуск за границей (34%), из этой же возрастной категории 35% проголосовали за туризм по стране. Представители старших поколений чаще выступают за отпуск в России — 41% среди респондентов от 35 до 44 лет и 42% от 45 лет и старше.