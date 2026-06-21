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Россияне назвали места для идеального отпуска - РИА Новости, 21.06.2026
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Туризм
 
02:04 21.06.2026 (обновлено: 05:58 21.06.2026)
Россияне назвали места для идеального отпуска

РИА Новости: Сочи и Адлер наиболее популярны у россиян для идеального отпуска

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самым популярным местом отдыха в сегменте внутреннего туризма остаются Сочи и Адлер (9 % голосов).
  • Среди заграничных направлений для отпуска лидирует Турция (11 % голосов), второе место — у Италии (10 %), замыкает топ-3 Таиланд (7 %).
  • 40 % участников опроса больше любят отдыхать в России, 31 % отдают предпочтение зарубежным поездкам, а 29 % не могут определиться.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самые популярные среди россиян направления для идеального отпуска в родной стране — Сочи и Адлер, а за рубежом — Турция, Италия и Таиланд, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха остаются Сочи и Адлер — 9%, впрочем, в 2022 году поклонников у них было больше (13%). Еще 9% предпочитают отдых дома", — говорится в исследовании, в ходе которого опросили 3000 экономически активных россиян из всех округов страны.
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Другие предпочитаемые направления для отпуска в РоссииКрым (8%), другие курорты Краснодарского края (7%), горный Алтай и Санкт-Петербург (по 5%) и Байкал (4%).
"Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция (11% голосов), второе место — у Италии (10%), замыкает топ-3 Таиланд (7%)", — рассказали эксперты.
Респонденты также назвали среди лучших мест для отдыха за рубежом Египет, Китай и Грецию (по 5%) и Вьетнам, Испанию и Францию (по 3%).
Среди всех участников опроса 40% больше любят отдыхать в России, 31% отдают предпочтение зарубежным поездкам, а 29% не могут определиться.
Мужчины предпочитают внутренний туризм (43% против 37% среди женщин), а женщины — зарубежный (32% против 30% среди мужчин).
Респонденты младше 35 лет чаще тех, кто старше, любят проводить отпуск за границей (34%), из этой же возрастной категории 35% проголосовали за туризм по стране. Представители старших поколений чаще выступают за отпуск в России — 41% среди респондентов от 35 до 44 лет и 42% от 45 лет и старше.
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