Россияне назвали места для идеального отпуска

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Самые популярные среди россиян направления для идеального отпуска в родной стране — Сочи и Адлер, а за рубежом — Турция, Италия и Таиланд, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

Респонденты младше 35 лет чаще тех, кто старше, любят проводить отпуск за границей (34%), из этой же возрастной категории 35% проголосовали за туризм по стране. Представители старших поколений чаще выступают за отпуск в России — 41% среди респондентов от 35 до 44 лет и 42% от 45 лет и старше.