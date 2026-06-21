Назван лучший игрок матча ЧМ между сборными Испании и Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.
- Микель Оярсабаль забил два мяча и отдал результативную передачу в матче, в котором сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 4:0.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий клуба "Реал Сосьедад" и сборной Испании Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В воскресенье сборная Испании в американской Атланте разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 4:0. Оярсабаль забил два мяча и отдал результативную передачу.
Оярсабалю 29 лет, на его счету 27 голов в 55 матчах за национальную сборную.
В заключительном туре 27 июня по московскому времени сборная Испании сыграет с уругвайцами. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.