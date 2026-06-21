Рейтинг@Mail.ru
Назван лучший игрок матча ЧМ между сборными Испании и Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:30 21.06.2026 (обновлено: 23:38 21.06.2026)
Назван лучший игрок матча ЧМ между сборными Испании и Саудовской Аравии

Оярсабаля признали лучшим игроком матча ЧМ против сборной Саудовской Аравии

© REUTERS / Claudia GrecoФутболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.
  • Микель Оярсабаль забил два мяча и отдал результативную передачу в матче, в котором сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 4:0.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий клуба "Реал Сосьедад" и сборной Испании Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В воскресенье сборная Испании в американской Атланте разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 4:0. Оярсабаль забил два мяча и отдал результативную передачу.
Оярсабалю 29 лет, на его счету 27 голов в 55 матчах за национальную сборную.
В заключительном туре 27 июня по московскому времени сборная Испании сыграет с уругвайцами. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Лукаку начнет в стартовом составе матч чемпионата мира с иранцами
Вчера, 21:11
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Реал СосьедадМикель Оярсабаль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Тунис
    Япония
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Швеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Кот-д’Ивуар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Кюрасао
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Саудовская Аравия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уругвай
    Кабо-Верде
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Новая Зеландия
    Египет
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Иран
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала