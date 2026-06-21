Назван лучший игрок матча ЧМ между сборными Испании и Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Нападающий клуба "Реал Сосьедад" и сборной Испании Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Саудовской Аравии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Оярсабалю 29 лет, на его счету 27 голов в 55 матчах за национальную сборную.