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Носкова стала победительницей теннисного турнира в Берлине - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Теннис
 
20:40 21.06.2026
Носкова стала победительницей теннисного турнира в Берлине

Носкова обыграла Пегулу и стала победительницей теннисного турнира в Берлине

© пресс-служба WTAЧешская теннисистка Линда Носкова
Чешская теннисистка Линда Носкова - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© пресс-служба WTA
Чешская теннисистка Линда Носкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешка Линда Носкова стала победительницей травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине.
  • В финале Носкова, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, нанесла поражение четвертой ракетке мира американке Джессике Пегуле со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Чешка Линда Носкова стала победительницей травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В финале Носкова, которая занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), нанесла поражение четвертой ракетке мира американке Джессике Пегуле со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут. Счет их личных встречах стал 3-1 в пользу чешской теннисистки.
Для 21-летней Носковой этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере.
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