Носкова стала победительницей теннисного турнира в Берлине

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Чешка Линда Носкова стала победительницей травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.

Для 21-летней Носковой этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере.