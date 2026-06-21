Носкова стала победительницей теннисного турнира в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешка Линда Носкова стала победительницей травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине.
- В финале Носкова, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, нанесла поражение четвертой ракетке мира американке Джессике Пегуле со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Чешка Линда Носкова стала победительницей травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В финале Носкова, которая занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), нанесла поражение четвертой ракетке мира американке Джессике Пегуле со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут. Счет их личных встречах стал 3-1 в пользу чешской теннисистки.
Для 21-летней Носковой этот титул стал первым в сезоне и вторым в карьере.