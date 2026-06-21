Болельщики Кюрасао встретили овациями ничью своей сборной на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Кюрасао впервые в истории сыграла вничью на чемпионате мира.

Игра между сборными Эквадора и Кюрасао завершилась со счетом 0:0.

Болельщики сборной Кюрасао встретили ничью овациями и проявлениями радости.

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Болельщики футбольной сборной Кюрасао встретили овациями первую в истории ничью своей команды на чемпионате мира, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Игра между сборными Эквадора Кюрасао проходила в американском городе Канзас-Сити и завершилась со счетом 0:0. В ходе трансляции со стадиона после финального свистка арбитра было видно, как болельщики островитян, находившиеся на стадионе в абсолютном меньшинстве, начали аплодировать, прыгать от радости и поднимать флаги своей страны.

Во время игры камера не раз показывала колоритного фаната в сине-желтой футболке сборной Кюрасао с раскрашенной синей краской головой. Он эмоционально реагировал на события на поле, а после финального свистка прослезился.

В этот момент на поле несколько футболистов сборной Кюрасао стояли, обнявшись с соперниками и успокаивая их. Если для островитян эта ничья стала историческим достижением, то для южноамериканцев она фактически поставила крест на перспективах выхода в плей-офф.