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Болельщики Кюрасао встретили овациями ничью своей сборной на ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
06:13 21.06.2026 (обновлено: 08:30 21.06.2026)
Болельщики Кюрасао встретили овациями ничью своей сборной на ЧМ

Болельщики Кюрасао встретили овациями первую в истории ничью своей сборной на ЧМ

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Кюрасао впервые в истории сыграла вничью на чемпионате мира.
  • Игра между сборными Эквадора и Кюрасао завершилась со счетом 0:0.
  • Болельщики сборной Кюрасао встретили ничью овациями и проявлениями радости.
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Болельщики футбольной сборной Кюрасао встретили овациями первую в истории ничью своей команды на чемпионате мира, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Игра между сборными Эквадора и Кюрасао проходила в американском городе Канзас-Сити и завершилась со счетом 0:0. В ходе трансляции со стадиона после финального свистка арбитра было видно, как болельщики островитян, находившиеся на стадионе в абсолютном меньшинстве, начали аплодировать, прыгать от радости и поднимать флаги своей страны.
ЧМ по футболу 2026
21 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Эквадор
0 : 0
Кюрасао
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Во время игры камера не раз показывала колоритного фаната в сине-желтой футболке сборной Кюрасао с раскрашенной синей краской головой. Он эмоционально реагировал на события на поле, а после финального свистка прослезился.
В этот момент на поле несколько футболистов сборной Кюрасао стояли, обнявшись с соперниками и успокаивая их. Если для островитян эта ничья стала историческим достижением, то для южноамериканцев она фактически поставила крест на перспективах выхода в плей-офф.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
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