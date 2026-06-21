Болельщики Кюрасао встретили овациями ничью своей сборной на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Кюрасао впервые в истории сыграла вничью на чемпионате мира.
- Игра между сборными Эквадора и Кюрасао завершилась со счетом 0:0.
- Болельщики сборной Кюрасао встретили ничью овациями и проявлениями радости.
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Болельщики футбольной сборной Кюрасао встретили овациями первую в истории ничью своей команды на чемпионате мира, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Игра между сборными Эквадора и Кюрасао проходила в американском городе Канзас-Сити и завершилась со счетом 0:0. В ходе трансляции со стадиона после финального свистка арбитра было видно, как болельщики островитян, находившиеся на стадионе в абсолютном меньшинстве, начали аплодировать, прыгать от радости и поднимать флаги своей страны.
21 июня 2026 • начало в 03:00
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Во время игры камера не раз показывала колоритного фаната в сине-желтой футболке сборной Кюрасао с раскрашенной синей краской головой. Он эмоционально реагировал на события на поле, а после финального свистка прослезился.
В этот момент на поле несколько футболистов сборной Кюрасао стояли, обнявшись с соперниками и успокаивая их. Если для островитян эта ничья стала историческим достижением, то для южноамериканцев она фактически поставила крест на перспективах выхода в плей-офф.