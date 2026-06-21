В Москве зажгли свечи в память о каждом дне Великой Отечественной войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воскресенье на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны.
- Первую свечу акции зажег участник СВО, директор центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков с сыном, вторую свечу — руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
- Акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Акция "Линия памяти" проходит в воскресенье на Крымской набережной в Москве, в ходе мероприятия участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Так, на Крымской набережной зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.
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Первую свечу акции зажег участник СВО, директор центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Иван Бондюков с сыном. Вторую свечу - руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
"Сегодня в 12-й раз мы проводим две патриотические акции. "Линию памяти" и "Вахту памяти. Вечный огонь". Эти акции уже стали традициями для нашего города. И каждая семья, которая приходит, находит свою дату памяти, которая ассоциируется с событиями, произошедшими в Великую Отечественную войну, и ставит одну из свеч", - сказал Фурсин журналистам в ходе мероприятия.
Он отметил, что эта линия в километрах напоминает о тех событиях, которые происходили в стране и по всему миру. Это перенос в то время, с которым столкнулся народ Советского Союза.
"И с 2022-го участвуют еще и участники специальной военной операции. Фактически, это соединение защитников Отечества времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции", - подчеркнул Фурсин.
Следующую свечу с торжественной речью зажег председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Он отметил, что прошло 85 лет с момента вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.
"И, наверное, именно сегодня, в год, объявленный президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.) Единства народов России, мы отчетливо понимаем, что это был день начала геноцида нашего многонационального народа. Всех народов, которые жили на территории Советского Союза", - сказал Шапошников.
Спикер парламента отметил, что Москва вспоминает подвиг народных ополченцев, которые отдали свою жизнь, защищая столицу.
"Нет семьи, которую не коснулась бы гибель, которую бы не коснулась потеря одного из семьи, одного из самых-самых близких людей в этой Великой Отечественной войне. Я прихожу сюда каждый год… Сегодня я поставлю ее одному из маминых братьев. В память о них всех, в память о всех, кто воевал и о всех тех, кто подарил нам победу", - сказал председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.