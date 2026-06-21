Краткий пересказ от РИА ИИ В воскресенье на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны.

Первую свечу акции зажег участник СВО, директор центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков с сыном, вторую свечу — руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Акция "Линия памяти" проходит в воскресенье на Крымской набережной в Москве, в ходе мероприятия участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Так, на Крымской набережной зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

Первую свечу акции зажег участник СВО, директор центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Иван Бондюков с сыном. Вторую свечу - руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин

"Сегодня в 12-й раз мы проводим две патриотические акции. "Линию памяти" и "Вахту памяти. Вечный огонь". Эти акции уже стали традициями для нашего города. И каждая семья, которая приходит, находит свою дату памяти, которая ассоциируется с событиями, произошедшими в Великую Отечественную войну, и ставит одну из свеч", - сказал Фурсин журналистам в ходе мероприятия.

Он отметил, что эта линия в километрах напоминает о тех событиях, которые происходили в стране и по всему миру. Это перенос в то время, с которым столкнулся народ Советского Союза.

"И с 2022-го участвуют еще и участники специальной военной операции. Фактически, это соединение защитников Отечества времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции", - подчеркнул Фурсин.

"И, наверное, именно сегодня, в год, объявленный президентом ( РФ Владимиром Путиным - ред.) Единства народов России, мы отчетливо понимаем, что это был день начала геноцида нашего многонационального народа. Всех народов, которые жили на территории Советского Союза", - сказал Шапошников.

Спикер парламента отметил, что Москва вспоминает подвиг народных ополченцев, которые отдали свою жизнь, защищая столицу.