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Аферисты стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги - РИА Новости, 21.06.2026
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05:52 21.06.2026
Аферисты стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги

РИА Новости: аферисты стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, которые занимаются якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные «решить личные проблемы и финансовые трудности».
  • За май и первую половину июня количество таких звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом текущего года.
  • Основной целью злоумышленников стали женщины старше 65 лет, чаще всего звонки совершаются по пятницам с 9 до 11 утра.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, которые занимаются якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные "решить личные проблемы и финансовые трудности", рассказали РИА Новости эксперты "МТС Защитника".
"Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, занимающихся якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные "решить личные проблемы и финансовые трудности". По данным сервиса, за май и первую половину июня количество таких звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом текущего года", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что основной целью злоумышленников стали женщины старше 65 лет. По мнению экспертов, именно эта категория людей в большей степени подвержена психологическому давлению, чем активно пользуются мошенники. Чаще всего аферисты совершают звонки по пятницам в первой половине дня - с 9 до 11 утра, когда пожилые люди остаются дома одни, а их родственники находятся на работе и не могут вовремя помочь прервать разговор.
Топ-3 регионов по количеству звонков с предложением амулетов и оберегов совпадает с общей статистикой по мошенническим звонкам: злоумышленники предпочитают совершать вызовы в крупных российских городах с платежеспособным населением. На первом месте Москва - на столицу приходится 22% от всех звонков, далее следуют Краснодар и Санкт-Петербург.
"Стоит понимать, что никакие обереги, кулоны и "уникальные" ритуалы не решат ваши проблемы. Если вы столкнулись с подобным звонком, лучше прекратите разговор и положите трубку. А если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы для решения проблемы", - сказали эксперты.
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