Аферисты стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, которые занимаются якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные «решить личные проблемы и финансовые трудности».

За май и первую половину июня количество таких звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом текущего года.

Основной целью злоумышленников стали женщины старше 65 лет, чаще всего звонки совершаются по пятницам с 9 до 11 утра.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, которые занимаются якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные "решить личные проблемы и финансовые трудности", рассказали РИА Новости эксперты "МТС Защитника".

"Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, занимающихся якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные "решить личные проблемы и финансовые трудности". По данным сервиса, за май и первую половину июня количество таких звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом текущего года", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что основной целью злоумышленников стали женщины старше 65 лет. По мнению экспертов, именно эта категория людей в большей степени подвержена психологическому давлению, чем активно пользуются мошенники. Чаще всего аферисты совершают звонки по пятницам в первой половине дня - с 9 до 11 утра, когда пожилые люди остаются дома одни, а их родственники находятся на работе и не могут вовремя помочь прервать разговор.

Санкт-Петербург. Топ-3 регионов по количеству звонков с предложением амулетов и оберегов совпадает с общей статистикой по мошенническим звонкам: злоумышленники предпочитают совершать вызовы в крупных российских городах с платежеспособным населением. На первом месте Москва - на столицу приходится 22% от всех звонков, далее следуют Краснодар