В России нашли неизвестный науке вид вымершего моллюска

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН нашли новый вид вымерших головоногих моллюсков белемнитов на полуострове Нордвик.

Возраст нового вида белемнитов определен в 139 миллионов лет, что на шесть миллионов лет древнее, чем считалось ранее для данного геологического слоя.

Находка позволяет уточнить представления о древних организмах мелового периода и дает ценный материал для дальнейших исследований.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сибирские ученые нашли новый вид вымерших головоногих моллюсков белемнитов - представителей фауны юрского и мелового периодов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

"Новый вид вымерших головоногих моллюсков белемнитов, представителей фауны юрского и мелового периодов, найден на полуострове Нордвик учеными Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возраст нового вида белемнитов определен в 139 миллионов лет, что на шесть миллионов лет древнее, чем считалось ранее для данного геологического слоя.

"Наша неожиданная находка стала поводом для переоценки возраста и дополнения видового состава древних организмов из мелового периода с полуострова Нордвик. Она уточняет наши представления и дает ценный материал для дальнейших исследований", – приводятся в сообщении слова руководителя проекта, заведующей лабораторией палеонтологии стратиграфии мезозоя и кайнозоя института Оксаны Дзюбы.

В Минобрнауки пояснили, что белемниты - родственники осьминогов и каракатиц - имели вытянутое торпедообразное тело, 10 щупалец с присосками, крупные глаза, а также чернильный мешок для защиты. Моллюск использовал реактивный принцип перемещения: захватывал воду в мантию и выстреливал с силой. Белемниты были хищниками, они охотились на рыб и других моллюсков. Длина тела некоторых видов достигала четырех метров.