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В России нашли неизвестный науке вид вымершего моллюска - РИА Новости, 21.06.2026
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06:09 21.06.2026
В России нашли неизвестный науке вид вымершего моллюска

В Сибири нашли новый вид вымерших головоногих моллюсков белемнитов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРека в Сибири
Река в Сибири - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН нашли новый вид вымерших головоногих моллюсков белемнитов на полуострове Нордвик.
  • Возраст нового вида белемнитов определен в 139 миллионов лет, что на шесть миллионов лет древнее, чем считалось ранее для данного геологического слоя.
  • Находка позволяет уточнить представления о древних организмах мелового периода и дает ценный материал для дальнейших исследований.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сибирские ученые нашли новый вид вымерших головоногих моллюсков белемнитов - представителей фауны юрского и мелового периодов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Новый вид вымерших головоногих моллюсков белемнитов, представителей фауны юрского и мелового периодов, найден на полуострове Нордвик учеными Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что возраст нового вида белемнитов определен в 139 миллионов лет, что на шесть миллионов лет древнее, чем считалось ранее для данного геологического слоя.
"Наша неожиданная находка стала поводом для переоценки возраста и дополнения видового состава древних организмов из мелового периода с полуострова Нордвик. Она уточняет наши представления и дает ценный материал для дальнейших исследований", – приводятся в сообщении слова руководителя проекта, заведующей лабораторией палеонтологии стратиграфии мезозоя и кайнозоя института Оксаны Дзюбы.
В Минобрнауки пояснили, что белемниты - родственники осьминогов и каракатиц - имели вытянутое торпедообразное тело, 10 щупалец с присосками, крупные глаза, а также чернильный мешок для защиты. Моллюск использовал реактивный принцип перемещения: захватывал воду в мантию и выстреливал с силой. Белемниты были хищниками, они охотились на рыб и других моллюсков. Длина тела некоторых видов достигала четырех метров.
Учредителем Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН выступает Минобрнауки России.
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