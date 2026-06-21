Экипаж МКС поприветствовал участников кинофестиваля "День Победы"

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские члены экипажа МКС Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поприветствовали участников V кинофестиваля «День Победы» в видеообращении.

Космонавты отметили, что у космонавтики и кинематографа много общего, их объединяет смелость и поиск нового.

В этом году на фестиваль «День Победы» поступило 364 заявки от кинематографистов из разных стран.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поприветствовали участников V кинофестиваля "День Победы", отметив, что у космоса и кинематографа много общего, а объединяющей силой двух сфер является смелость.

Церемония открытия V Кинофестиваля "День Победы" проходит в Музее Победы Москве в воскресенье, 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

« "Мы знаем, что сегодня в самом центре России стартует пятый международный кинофестиваль "День Победы", приветствуем всех участников и зрителей кинофестиваля! У космонавтики и кинематографа много общего, нас объединяет главное - это смелость, бесконечный поиск нового и открытие удивительных миров", - сказали члены экипажа в видеообращении.

Космонавты отметили, что когда они смотрят на планету из иллюминатора, то видят ее без границ, как одно единое целое - так и фестиваль "День Победы" объединяет кинематографистов и зрителей из самых разных стран.

Казахстан, Узбекистан, Латвия, Болгария, Беларусь, Республика Сербская, "География вашего киносмотра в этом году расширилась: Армения Босния и Герцеговина. Новый рекорд фестиваля - 364 заявки от кинематографистов. Вы пишете достоверную летопись нашей страны, бережно сохраняете историю, рассказываете о сегодняшних защитниках и создаете картины о Великой Отечественной войне", - добавили они.

Кудь-Сверчков, Микаев и Федяев также пожелали победы сильнейшим, а всем участникам - и дальше открывать новое и находить истину в творческих спорах на протяжении всех дней фестиваля.