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Экипаж МКС поприветствовал участников кинофестиваля "День Победы" - РИА Новости, 21.06.2026
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23:35 21.06.2026
Экипаж МКС поприветствовал участников кинофестиваля "День Победы"

Члены экипажа МКС поприветствовали участников кинофестиваля "День Победы"

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские члены экипажа МКС Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поприветствовали участников V кинофестиваля «День Победы» в видеообращении.
  • Космонавты отметили, что у космонавтики и кинематографа много общего, их объединяет смелость и поиск нового.
  • В этом году на фестиваль «День Победы» поступило 364 заявки от кинематографистов из разных стран.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поприветствовали участников V кинофестиваля "День Победы", отметив, что у космоса и кинематографа много общего, а объединяющей силой двух сфер является смелость.
Церемония открытия V Кинофестиваля "День Победы" проходит в Музее Победы в Москве в воскресенье, 21 июня, накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
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"Мы знаем, что сегодня в самом центре России стартует пятый международный кинофестиваль "День Победы", приветствуем всех участников и зрителей кинофестиваля! У космонавтики и кинематографа много общего, нас объединяет главное - это смелость, бесконечный поиск нового и открытие удивительных миров", - сказали члены экипажа в видеообращении.
Космонавты отметили, что когда они смотрят на планету из иллюминатора, то видят ее без границ, как одно единое целое - так и фестиваль "День Победы" объединяет кинематографистов и зрителей из самых разных стран.
"География вашего киносмотра в этом году расширилась: Армения, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Болгария, Беларусь, Республика Сербская, Босния и Герцеговина. Новый рекорд фестиваля - 364 заявки от кинематографистов. Вы пишете достоверную летопись нашей страны, бережно сохраняете историю, рассказываете о сегодняшних защитниках и создаете картины о Великой Отечественной войне", - добавили они.
Кудь-Сверчков, Микаев и Федяев также пожелали победы сильнейшим, а всем участникам - и дальше открывать новое и находить истину в творческих спорах на протяжении всех дней фестиваля.
"Желаем всем вам и тем, кто снимает фильмы, и тем, кто в зрительном зале - настоящего большого кино", - заключили космонавты.
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