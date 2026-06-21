Краткий пересказ от РИА ИИ Проведение чемпионата мира по футболу в Мексике неуместно на фоне социальных проблем и массового исчезновения людей, считает активист Карла Лечуга.

Власти Мексики должны направить ресурсы на поиск пропавших людей, а не на проведение чемпионата, утверждает Лечуга.

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости, Олег Краев. Проведение чемпионата мира по футболу в Мексике неуместно на фоне массового исчезновения людей в стране и других социальных проблем, сообщила РИА Новости активист и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.

"Для нашей страны данное мероприятие абсолютно ненужное и неуместное, потому что у нас здесь множество социальных проблем", - считает собеседница агентства, сын которой пропал без вести в 2025 году.

Она отметила, что властям Мексики следовало бы направить бюджетные ресурсы не на проведение чемпионата, а на поиск пропавших людей.

"В стране ресурсов более чем достаточно, и эти средства можно использовать и для того, чтобы мы получили скорейший ответ по нашим родственникам", - сказала Лечуга.

Из-за бездействия чиновников волонтеры вынуждены искать тела пропавших без вести своими силами, и такие поисковые мероприятия пройдут параллельно с матчами ЧМ, добавила активист.

"С 22 по 26 июня мы будем вести поиск останков пропавших без вести... Нередко мы не находим останки наших родных, но обнаруживаем останки родственников других людей", - поделилась с РИА Новости сооснователь Lirios Buscadores Izcalli Нараяни Вильярруэль.

Чемпионат мира по футболу проходит в США Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.