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Родственники пропавших без вести в Мексике выступили против проведения ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
08:37 21.06.2026
Родственники пропавших без вести в Мексике выступили против проведения ЧМ

Родственники пропавших выступили против проведения ЧМ по футболу в Мексике

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проведение чемпионата мира по футболу в Мексике неуместно на фоне социальных проблем и массового исчезновения людей, считает активист Карла Лечуга.
  • Власти Мексики должны направить ресурсы на поиск пропавших людей, а не на проведение чемпионата, утверждает Лечуга.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости, Олег Краев. Проведение чемпионата мира по футболу в Мексике неуместно на фоне массового исчезновения людей в стране и других социальных проблем, сообщила РИА Новости активист и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга.
"Для нашей страны данное мероприятие абсолютно ненужное и неуместное, потому что у нас здесь множество социальных проблем", - считает собеседница агентства, сын которой пропал без вести в 2025 году.
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Она отметила, что властям Мексики следовало бы направить бюджетные ресурсы не на проведение чемпионата, а на поиск пропавших людей.
"В стране ресурсов более чем достаточно, и эти средства можно использовать и для того, чтобы мы получили скорейший ответ по нашим родственникам", - сказала Лечуга.
Из-за бездействия чиновников волонтеры вынуждены искать тела пропавших без вести своими силами, и такие поисковые мероприятия пройдут параллельно с матчами ЧМ, добавила активист.
"С 22 по 26 июня мы будем вести поиск останков пропавших без вести... Нередко мы не находим останки наших родных, но обнаруживаем останки родственников других людей", - поделилась с РИА Новости сооснователь Lirios Buscadores Izcalli Нараяни Вильярруэль.
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Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
По данным Национального реестра пропавших и ненайденных лиц (RNPDNO), который ведет комиссия по розыску при МВД Мексики, в стране остается неустановленным местонахождение примерно 130 тысяч человек. Основной рост числа исчезновений пришелся на период после 2006 года на фоне эскалации насилия, связанного с наркокартелями.
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