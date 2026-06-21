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В Лос-Анджелесе гостей матча Иран — Бельгия встречают торговцы и попрошайки - РИА Новости Спорт, 21.06.2026
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Футбол
 
19:29 21.06.2026
В Лос-Анджелесе гостей матча Иран — Бельгия встречают торговцы и попрошайки

Попрошайки и бездомные встречают гостей матча Иран — Бельгия в Лос-Анджелесе

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У входов на стадион Лос-Анджелеса перед матчем сборных Ирана и Бельгии наблюдается незаконная торговля, попрошайничество и присутствие бездомных.
  • Уличные торговцы выгружают свой товар из машин и начинают продажу атрибутики без соответствующих разрешений.
  • Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес за сутки до игры.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Незаконная торговля, попрошайки и бездомные встречают гостей у входов на стадион Лос-Анджелеса перед матчем сборных Ирана и Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.
Перед открытием стадиона для публики у входов начинают подготовку к рабочему дню уличные торговцы. В ассортименте - прозрачные сумки, дудки, флаги команд и различная фанатская атрибутика. На вопрос о наличии разрешения отвечают грубо и по-испански.
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Зрителей игры Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе встречают флагом России
16 июня, 04:02
Торговцы выгружаются из машин на соседних улицах, а затем идут ко входам на стадион. Там за внимание болельщиков с ними конкурируют попрошайки. Некоторые держат таблички с упоминаниями о военном прошлом и просят помочь ветеранам.
Присутствуют и бездомные другого рода: вяло шатающиеся по улице, как будто в измененном состоянии сознания, или просто лежащие на асфальте рядом с пустым стаканом, намекающим на пожертвования.
Второй матч сборной Ирана начнется в 22.00 мск.
Команда исламской республики, как сообщил РИА Новости источник в сборной, прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры.
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На матче в Лос-Анджелесе ругаются из-за флагов Ирана
16 июня, 04:43
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.
По данным иранских СМИ, команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией.
Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.
Иран в 22.00 мск сыграет против Бельгии. У четырех команд в группе G по одному очку.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборной Ирана также предстоит сыграть в группе G с командой Египта 26 июня в Сиэтле.
Жители Тегерана активно смотрят матч сборной Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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16 июня, 04:55
 
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