Краткий пересказ от РИА ИИ У входов на стадион Лос-Анджелеса перед матчем сборных Ирана и Бельгии наблюдается незаконная торговля, попрошайничество и присутствие бездомных.

Уличные торговцы выгружают свой товар из машин и начинают продажу атрибутики без соответствующих разрешений.

Сборная Ирана прибыла в Лос-Анджелес за сутки до игры.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 21 июн - РИА Новости. Незаконная торговля, попрошайки и бездомные встречают гостей у входов на стадион Лос-Анджелеса перед матчем сборных Ирана и Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.

Перед открытием стадиона для публики у входов начинают подготовку к рабочему дню уличные торговцы. В ассортименте - прозрачные сумки, дудки, флаги команд и различная фанатская атрибутика. На вопрос о наличии разрешения отвечают грубо и по-испански.

Торговцы выгружаются из машин на соседних улицах, а затем идут ко входам на стадион. Там за внимание болельщиков с ними конкурируют попрошайки. Некоторые держат таблички с упоминаниями о военном прошлом и просят помочь ветеранам.

Присутствуют и бездомные другого рода: вяло шатающиеся по улице, как будто в измененном состоянии сознания, или просто лежащие на асфальте рядом с пустым стаканом, намекающим на пожертвования.

Второй матч сборной Ирана начнется в 22.00 мск.

Команда исламской республики, как сообщил РИА Новости источник в сборной, прибыла в Лос-Анджелес всего за сутки до игры.

Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты. После матча первого тура чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против команды Новой Зеландии (2:2) главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что базирующейся в Мексике сборной не позволили отправиться на игру в Лос-Анджелесе за два дня до матча и переночевать в городе после игры, из-за чего команда отправилась обратно в Мексику сразу по окончании матча.

По данным иранских СМИ, команде не разрешили прилететь за два дня в Лос-Анджелес и до матча с Бельгией

Федерация футбола Ирана считает, что эти ограничения не соответствуют принципам создания равных условий для команд-участниц и могут повлиять на процесс подготовки сборных.

Иран в 22.00 мск сыграет против Бельгии. У четырех команд в группе G по одному очку.